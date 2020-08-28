Crutchlow: "Honda, bana eskisi gibi yakın değil"

2015'te Honda kampına katılan Crutchlow, o seneden beri LCR uydu takımıyla yarışıyor ancak o günden beri Honda fabrika takımıyla çok yakın ilişkiye sahip. Bu süreçte Crutchlow, LCR Honda ile 3 defa yarış kazanmayı başardı.

Sene sonunda Alex Marquez'in gelecek olmasıyla LCR Honda'dan ayrılacak olan Crutchlow, bu sene oldukça zor bir dönem geçiriyor. Crutchlow şu ana kadar sadece 7 puan kazanabildi ve şampiyonada 21. sırada bulunuyor.

Crutchlow, "Honda'nın benimle çok yakın çalıştığını düşünmüyorum."

"Gerçek bu. Bu zor bir şey. Her seansta lider olsaydım, bana daha yakın olurlardı. Belki de garajın bizim tarafımızda biraz daha yardıma ihtiyaç var."

"Beni yanlış anlamayın, Honda bizim çocuklara yardımcı oluyor. Ancak diğer yandan, kendi takımımla iyi bir şekilde çalışıyorum. Çünkü takımım, motosikleti çok iyi anlıyor."

"Beefy (ekip şefi Christophe Bourguignon), uzun zamandır benimle beraber ve Honda'da da uzun süredir çalışıyor."

"Yani Beefy'e verdiğim bilgiler yine Honda'ya gidiyor."

"Garajda Honda teknisyenleri var ve verdikleri destek önceki kadar olsa da veya olmasa da, bunun daha hızlı gitmem konusunda ve motosikletin hissiyatı konusunda pek bir fark oluşturduğunu düşünmüyorum."

"Yani, iyi bir iş yapıyorlar, dinliyorlar, sıkı çalışıyorlar. Ancak şu anda, gelişmemiz zor gözüküyor." şeklinde konuştu.

Crutchlow, diğer Honda sürücülerinin RC213V motosikleti ile Steiermark hafta sonu boyunca bazı alanlarda “daha iyi olduklarını” ve Honda’nın bundan elde ettiği verilerin gelecek yarışlarda kendisinin ileriye adım atmasını sağlayacağını umuyor.

“Yarışta Alex’i (Marquez) takip ettim. Onun motosikletinin, bizim motosikletimize göre nerede daha iyi çalıştığını görebildim ve bu bilgileri Honda’ya verdim.”

“Ancak ayrıca antrenmanlarda, ne zaman başka bir Honda sürücüsüne yakın sürsem, bazı alanlarda bizim motosikletimizden biraz daha iyi çalışıyor gibi görünüyorlardı ve bunun üzerinde çalışmalıyız.”

“Artık biraz daha fazla bilgiye sahibiz, umarım farklı bir pistte daha güçlü oluruz.”