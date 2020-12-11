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MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Honda benim MotoGP ve Superbike'ta yedek sürücüsü olmamı istedi"

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Crutchlow: "Honda benim MotoGP ve Superbike'ta yedek sürücüsü olmamı istedi"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Mark Bremer
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Cal Crutchlow 2021’de bir görev için Honda’dan resmi bir teklif olmadığını ama HRC’nin MotoGP ve Dünya Superbike Şampiyonası için yedek sürücü olmasını istediğini belirtti.

LCR Honda’daki Crutchlow’un tam zamanlı sürücü kariyeri 2021’de Yamaha için test sürücüsü olmayı seçtiğinde kapandı.

3 kez MotoGP yarış galibinin adı Aprilia’yla anılıyordu fakat sonrasında Yamaha’yla test sürücüsü anlaşmasını yapınca Honda’nın kendisi için istediği takdirde bir rol düşündüğünü medyaya söyledi.

Fakat HRC’nin fikri Crutchlow’u MotoGP ve WSBK için yedek sürücü olarak tutmak olduğundan ve Crutchlow tüm sezon boyu yarışlara gitmek istemediğinden bununla ilgilenmemiş.

Honda tarafından 2021’de test sürücüsü rolünde teklif alıp almadığı sorulduğunda Crutchlow, “Kağıt üstünde HRC’den herhangi bir teklif almadım ama planları daha çok yedek sürücü olmam yönündeydi."

“Alberto (Puig)… Alberto’yu hep sevmişimdir, Honda’yla anlaşmalarımda çok etkisi olduğunu ve beni her zaman desteklediğini hep söylemişimdir.”

“Benimle aynı yapıda; direkt konuşur, çok iyidir. Senenin başında Honda’dan ayrıldığımı duyduğunda hayal kırıklığına uğramıştı.”

“Büyük kısmı kontrolü dışındaydı ama bir kısmı da kontrolü altındaydı ve durumu da anlıyorum.”

 

“Yani tabii ki beni bir şekilde tutmak istedi ve bana yedek sürücü rolünü uygun gördüler.”

“Ama bence zor bir iş olurdu, çünkü MotoGP ve WSBK içindi ve bu projeyle çok ilgili değildim çünkü yedeği olacağım 6 sürücü oluyordu ve tüm yıl yarışmam gerekebilirdi.”

“Ama Alberto’yla her zaman dürüstçe ve açıkça konuşabildiğim için memnunum.”

“Ve diğer güzel bir şey de, Yamaha anlaşmamı söylediğimde benim için çok mutlu olmuştu. Bunu bilmek de güzel.” dedi.

Crutchlow Yamaha tarafından projeye faydalı bulunursa 2021’de joker sürücü olarak karşımıza çıkabilir, ama bu 3 seferle sınırlı kalacak çünkü imtiyaz sahibi olmayan üreticilere verilen en yüksek hak bu.

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Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow
Editör Lewis Duncan

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