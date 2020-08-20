Crutchlow, gelecek sene MotoGP'de kalacağından emin

Crutchlow, LCR Honda'nın gelecek sene için Alex Marquez ile anlaşmasının ardından gelecek sene için bir kontrata sahip değil.

Britanyalı sürücünün adı gelecek sene Aprilia'da Aleix Espargaro'nun takım arkadaşı olarak anılıyor olsa da Aprilia henüz Andrea Iannone'den vazgeçmiş değil.

Diğer taraftan Andrea Dovizioso'nun Ducati'den ayrılacağını açıklaması da Crutchlow için durumu daha karışık hale getirdi çünkü İtalyan sürücü, Aprilia için bir seçenek olabilir.

Crutchlow, "Dovizioso gelişmesi beni nasıl etkileyecek bilmiyorum. Geçen hafta olduğu gibi, bir fikrim yok."

"Ancak gelecek sene burada sürme konusunda iyimser ve eminim." dedi.

Crutchlow, belirsizliklere şakayla yaklaştı ve takım bulamamaları halinde Dovizioso ile klasik yarışlara katılabileceklerini söyledi.

Crutchlow, "İkimiz de başarısız olursak ve Dovi bırakmak isterse, ben de bir yerde yarışamazsam, o zaman klasik yarışlarda kendi takımımızı kurabiliriz." dedi.

Dovizioso, Ducati'den ayrılacağını açıklamasının ardından B planının olmadığını ancak yarışlara devam etmek istediğini söylemişti.

Ducati dışında gelecek sene için boş koltuğu olan tek fabrika takımı Aprilia.

Hem Ducati hem de Dovizioso inkar etse de, tarafların ayrılık kararında finansal koşullarda anlaşamamalarının yer aldığı düşünülüyor. Bu durumda, Aprilia da Dovizioso için pek uygun seçenek olabilir gibi görünmüyor çünkü Aprilia CEO'su Massimo Rivola, Dovizioso'nun talep ettiği parayı veremeyeceklerini söylemişti.

Rivola, "Dovizioso'nun ayrılık kararı beklenmedik bir şey. Açıkçası Dovi son senelerde hep üst düzey sürücü oldu."

"Onun gibi bir sürücüyü maddi açıdan kaldırabileceğimizi düşünmüyorum ancak oyunun içerisinde olmak güzel. Bunu söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda bir ipucu yok." dedi.