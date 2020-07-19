Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak

Crutchlow, Honda'nın önünü kaybettiği sekizinci virajda büyük bir kaza yaptı.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Crutchlow, kazadan sonra bir süre kendine gelemedi. Britanyalı sürücü aldığı ağır darbelerin ardından, kontroller için Jerez'deki hastaneye götürüldü.

Pazartesi günü daha fazla kontrolden geçecek olan Crutchlow'un sağ skafoid kemiğinde kırık olduğu ve salı günü ameliyat için Barcelona'ya uçacağı duyuruldu.

Crutchlow her şeye rağmen önümüzdeki hafta sonu yarışmayı umuyor.

Crutchlow, "Ne yazık ki bu sabahki ısınmanın son turunda sekizinci virajda kaza yaptım."

"Kerbde fren yaptığımda, motosikletin önü kaydı ve kazayı kurtaramadım."

"Çakıl havuzuna girip yuvarlanmaya başladığımda kafamı birkaç kez yere vurdum. Çarpışmadan sonra biraz şaşkındım ve tüm vücudumda, özellikle de ellerimde biraz ağrı vardı."

“Tıp merkezinde daha fazla değerlendirme yapıldı. Daha sonra baş ve boynumla ilgili tarama yapıldı. Her şey yolundaydı."

"Ancak yüzümdeki morarmadan ötürü Dr. Angel Charte, sekiz saat dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissetti, ki bu doğru karardı."

"Piste döndüğümde sol bileğimde biraz ağrı hissetmeye başladım, bu yüzden kazada kırılmış gibi görünen skafoid kemiğiyle ilgili başka bir tarama daha yapıldı."

"Dr. Mir Salı sabahı Barcelona'da bileğim üzerinde çalışacak ve Cuma günü piste geri döneceğim. Umarım tekrar sürüş yapabilirim."

"LCR Honda ile orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım önümüzdeki hafta sonu onlarla tekrar çalışabilirim." dedi.

Aynı hafta sonunda Marc Marquez ve Alex Rins de büyük kazalar yaparak vücutlarının çeşitli yerlerini kırdılar.