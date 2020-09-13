Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor
Sene sonunda LCR Honda'dan ayrılacak olan Cal Crutchlow, sakatlıkları nedeniyle emekli olacağı iddialarını yalanladı ve 2021'de Aprilia'da yarışmak istediğini söyledi.
Crutchlow, kolundaki şişlik nedeniyle Misano'da gerçekleştirilecek iki yarışta mücadele edemeyecek.
Gelecek sene motosikletini Alex Marquez'e devredecek olan Crutchlow'un MotoGP'deki geleceği şüphe altında.
Aprilia ile adı anılan Crutchlow, emeklilik istemediğini ve yarışlara devam etmek istediğini söyledi.
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Sakatlıkları nedeniyle emeklilik düşünüp düşünmediği sorulduğunda Crutchlow, "Hayır. İyi bir şekilde yarışabilmek istiyorum. "
"Hâlâ hızlıyım. Cuma günü birinci seansta sürüşün çok zor olduğu bu pistte tek kolla 8. olarak bunu gösterdim."
"Bakalım neler olacak, benim için bir fırsat olacak mı?"
"Açıkçası evet, Aprilia seçeneğini istiyorum. Mümkün olursa Aprilia'ya gidebilirim."
"Takımla harika bir ilişki kurabiliriz. İyi iş çıkarabilirim. O motosikletin podyuma çıkma potansiyeli var ve bunu başarmak güzel olur." dedi.
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Gelecek sene de Aprilia'da olacak Aleix Espargaro, Crutchlow'un hızından şüphe olmadığını ve her kim olursa olsun hızlı bir takım arkadaşı istediğini söyledi.
Espargaro, "Cal'in ne kadar hızlı olduğu konusunda şüphe yok. Ben yanımda hızlı bir sürücü istiyorum."
"Motive olmak için hızlı bir takım arkadaşına ihtiyacım yok ancak yanınında çok güçlü birisi varsa, yeni şeyler denemek daha kolay oluyor. Bazen zorlandığınız pistlerde verilerinizi kıyaslayabilirsiniz."
"Cal, geçen senelerde griddeki en güçlü isimlerden birisi olduğunu kanıtladı. Şu anda sakatlıkları ve kazaları nedeniyle en iyi dönemini geçirmiyor olsa da, onun performansı konusunda şüphe yok."
"İyi olan şey, Aprilia'nın Dovi ve Cal ile görüşüyor olması. Bu iyiye işaret çünkü onlar gerçekten iyi iki sürücü ve bu, Aprilia için iyi haber."
"2021'de gelişmeye devam etmeliyiz gibi görünüyor." dedi.
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|Lewis Duncan