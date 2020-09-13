MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Yarış:
00 Saat
:
09 Dakika
:
57 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor

paylaşım
yorumlar
Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Sene sonunda LCR Honda'dan ayrılacak olan Cal Crutchlow, sakatlıkları nedeniyle emekli olacağı iddialarını yalanladı ve 2021'de Aprilia'da yarışmak istediğini söyledi.

Crutchlow, kolundaki şişlik nedeniyle Misano'da gerçekleştirilecek iki yarışta mücadele edemeyecek.

Gelecek sene motosikletini Alex Marquez'e devredecek olan Crutchlow'un MotoGP'deki geleceği şüphe altında.

Aprilia ile adı anılan Crutchlow, emeklilik istemediğini ve yarışlara devam etmek istediğini söyledi.

İlgili haber:

Sakatlıkları nedeniyle emeklilik düşünüp düşünmediği sorulduğunda Crutchlow, "Hayır. İyi bir şekilde yarışabilmek istiyorum. "

"Hâlâ hızlıyım. Cuma günü birinci seansta sürüşün çok zor olduğu bu pistte tek kolla 8. olarak bunu gösterdim."

"Bakalım neler olacak, benim için bir fırsat olacak mı?"

"Açıkçası evet, Aprilia seçeneğini istiyorum. Mümkün olursa Aprilia'ya gidebilirim."

"Takımla harika bir ilişki kurabiliriz. İyi iş çıkarabilirim. O motosikletin podyuma çıkma potansiyeli var ve bunu başarmak güzel olur." dedi.

 

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gelecek sene de Aprilia'da olacak Aleix Espargaro, Crutchlow'un hızından şüphe olmadığını ve her kim olursa olsun hızlı bir takım arkadaşı istediğini söyledi.

Espargaro, "Cal'in ne kadar hızlı olduğu konusunda şüphe yok. Ben yanımda hızlı bir sürücü istiyorum."

"Motive olmak için hızlı bir takım arkadaşına ihtiyacım yok ancak yanınında çok güçlü birisi varsa, yeni şeyler denemek daha kolay oluyor. Bazen zorlandığınız pistlerde verilerinizi kıyaslayabilirsiniz."

"Cal, geçen senelerde griddeki en güçlü isimlerden birisi olduğunu kanıtladı. Şu anda sakatlıkları ve kazaları nedeniyle en iyi dönemini geçirmiyor olsa da, onun performansı konusunda şüphe yok."

"İyi olan şey, Aprilia'nın Dovi ve Cal ile görüşüyor olması. Bu iyiye işaret çünkü onlar gerçekten iyi iki sürücü ve bu, Aprilia için iyi haber."

"2021'de gelişmeye devam etmeliyiz gibi görünüyor." dedi.

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider

Önceki haber

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Jordan: "Ineos, Mercedes F1 takımını satın alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Ineos, Mercedes F1 takımını satın alacak"

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

11-13 Eylül Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

11-13 Eylül Yarış Programı

Sürücüler, Mugello’nun korkulduğu kadar sıkıcı olmayacağı konusunda umutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sürücüler, Mugello’nun korkulduğu kadar sıkıcı olmayacağı konusunda umutlu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Toskana GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Toskana GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

Son Haberler

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider

Vinales, yarışta neler olacağını umursamıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales, yarışta neler olacağını umursamıyor

Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jordan: "Ineos, Mercedes F1 takımını satın alacak"

2s
2
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

3
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

4
GENEL

11-13 Eylül Yarış Programı

5
Formula 1

Sürücüler, Mugello’nun korkulduğu kadar sıkıcı olmayacağı konusunda umutlu

20dk

Son Haberler

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor
MOTOGP

Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider
MOTOGP

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider

Vinales, yarışta neler olacağını umursamıyor
MOTOGP

Vinales, yarışta neler olacağını umursamıyor

Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!
MOTOGP

Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!

Crutchlow, Misano yarışlarını kaçıracak
MOTOGP

Crutchlow, Misano yarışlarını kaçıracak

Son Videolar

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.