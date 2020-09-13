Crutchlow, emeklilik iddialarına rağmen Aprilia anlaşmasını istiyor

"Takımla harika bir ilişki kurabiliriz. İyi iş çıkarabilirim. O motosikletin podyuma çıkma potansiyeli var ve bunu başarmak güzel olur." dedi.

"Bakalım neler olacak, benim için bir fırsat olacak mı?"

"Hâlâ hızlıyım. Cuma günü birinci seansta sürüşün çok zor olduğu bu pistte tek kolla 8. olarak bunu gösterdim."

Gelecek sene de Aprilia'da olacak Aleix Espargaro, Crutchlow'un hızından şüphe olmadığını ve her kim olursa olsun hızlı bir takım arkadaşı istediğini söyledi.

Espargaro, "Cal'in ne kadar hızlı olduğu konusunda şüphe yok. Ben yanımda hızlı bir sürücü istiyorum."

"Motive olmak için hızlı bir takım arkadaşına ihtiyacım yok ancak yanınında çok güçlü birisi varsa, yeni şeyler denemek daha kolay oluyor. Bazen zorlandığınız pistlerde verilerinizi kıyaslayabilirsiniz."

"Cal, geçen senelerde griddeki en güçlü isimlerden birisi olduğunu kanıtladı. Şu anda sakatlıkları ve kazaları nedeniyle en iyi dönemini geçirmiyor olsa da, onun performansı konusunda şüphe yok."

"İyi olan şey, Aprilia'nın Dovi ve Cal ile görüşüyor olması. Bu iyiye işaret çünkü onlar gerçekten iyi iki sürücü ve bu, Aprilia için iyi haber."

"2021'de gelişmeye devam etmeliyiz gibi görünüyor." dedi.