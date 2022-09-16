Crutchlow: "Dovizioso bana borçlu, tatilimi iptal ettim"

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Üç kez MotoGP yarış galibi ve Yamaha test sürücüsü Crutchlow, Dovizioso'nun sezon bitmeden emekliye ayrılma kararının ardından sezon sonuna kadar RNF Yamaha motosikletinde olacak.

2020 sezonunun ardından tam zamanlı MotoGP kariyerini noktalayan Crutchlow, geçen sene Petronas SRT'de sakat Franco Morbidelli'nin, fabrika takımında ise sezon ortasında kovulan Maverick Vinales'in yerine piste çıkmıştı.

Aragon'da basın karşısına çıkan Crutchlow, tatilini yarıda bırakıp gride döndüğünü, bu nedenle de Dovizioso'nun kendisine borçlu olduğunu söyleyerek ufak bir şaka yaptı.

Crutchlow, "İnsanlar bana 'Dovi'nin yerini alacaksın' diyorlar. Dovi'nin yerini alamazsınız, o harika bir sürücü. Bunu duymak tuhaf hissettiriyor, nitekim Dovi'nin yerini almıyorum."

"[Dovi ve ben] bir robottan ibaret olmayan gerçek sürücülerin son örneklerindendik. Diğer sürücüleri zan altında bırakacak bir şey söylemek istemiyorum, ancak şu anki durum benim için üzücü."

“Dovi gibi bir sürücüyle rekabet etmek harikaydı. O harika birisi, nitekim her zaman olduğu gibi davrandı ve ne olursa olsun yaklaşımını asla değiştirmedi -bu nasıl bir insan olduğunu açıklıyor."

"Kendisini aradım ve bana ciddi miktarda para borçlu olduğunu söyledim -nitekim kızlarla olan tatilimi iptal etmek zorunda kalmıştım!"

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

Britanyalı sürücünün MotoGP'ye dönüşü epey yoğun olacak, nitekim sekiz haftada altı yarış ve Jerez'de gerçekleştireceği iki özel test bulunmakta.

Crutchlow, "Yoğun bir döneme giriş yapıyorum; önümüzdeki sekiz haftada altı yarış ve iki teste çıkmam gerekecek."

"Yani, hafta sonları izinli olduğumda çalışıyorum ama durum bu. Dünyanın etrafında kim bilir kaç kez dolaşacağım, ancak bunu uzun zaman önce kabul ettim."

"Koşulları ve taahhüt ettiklerinizi kabul ederseniz iyi bir ruh haline bürünebilirsiniz. Piste çıkacağım dün belli olan bir şey değil, bunu sindirmek için uzun zamanım oldu." dedi.

"Günün sonunda, ne için yarışıyorum? Şampiyonluk veya yarış galibiyeti için piste çıkmayacağım kesin."

"Ama gridde olduğunuzda yarışı kazanma şansınız var çünkü griddesiniz. Ne olursa olsun kalan yarışlar boyunca %100'ümü vereceğim. Peki bu %100 ne durumda -işte bunu bilmiyorum." dedi.