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MotoGP / Japonya GP Haberler

Crutchlow da Yamaha'nın gelişiminden memnun değil

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow'a göre Yamaha yeterince test yapmadığı ve aeroya gereğinden fazla odaklandığı için sıkıntı yaşıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jamie Klein
Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing

Uzun kariyerine üç galibiyet sığdıran Crutchlow, 2020 sezonunun ardından kariyerini sonlandırdı ancak Yamaha test sürücüsü olarak aktif rol almaya devam etti.

Kendisinin takıma epey zorlu bir dönemde katıldığı söylenebilir, nitekim 2021 şampiyonluğundan bu yana Yamaha sürekli gerilemekte.

Bu yıl sadece üç podyum elde eden Yamaha'nın gelecek sezon için de pek gelişmesi beklenmiyor, nitekim Misano testinden alınan veriler iyi değil.

Motegi'de bir yıl aranın ardından ilk kez piste çıkacak olan Crutchlow da durumu eleştirdi ve takımın yeterince test yapmadığını söyledi.

Crutchlow, "Bir süredir yarışmadıktan sonra yeniden motosiklete atlamak kolay değil."

"Test yapmaktan memnundum ama piste çıkmaya da ihtiyacımız vardı çünkü yeterince test yapmıyoruz."

"Pistte fazladan zamana ihtiyacımız var ve açıkçası Motegi bizim için en mantıklı pist." 

"Bence biraz daha fazla test yapmak iyi olacak, test edecek yeni bir şeyimiz olup olmadığıysa her zaman büyük bir hikaye. Ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Tek test sürücüsü olarak görev yapmak da zor, bu yıl çoğu testte olduğu gibi Motegi testinde de pistte yalnızdım."

"Bu yüzden, bazı referanslara sahip olmak her zaman zordur. Ama iyiydim, gidişatımdan memnundum."

"Ancak açıkçası şu anda gelişim sürecinden pek memnun değilim." dedi.

Cal Crutchlow, YAMALUBE RS4GP Racing Team

Cal Crutchlow, YAMALUBE RS4GP Racing Team

Photo by: Yamaha Motor Racing

Quartararo'nun eleştirilerine de katılan Crutchlow, "Yamaha'nın neredeyse tüm konularda gelişmesi lazım, yapmamız gerekeni yapmıyoruz." 

"Ama bunun değişeceğini düşünüyorum ve umutluyum. Bildiğiniz gibi yeni bir motoru test ediyorum."

"Bu motorun yönünün doğru olduğuna inanıyorum, ancak ihtiyacımız olan adımı yine de atamadık."

"Öyle ya da böyle, bu yönde çalışmanın daha makul olduğuna inanıyorum. Benim için sorun aero gelişimi üzerinde çok fazla durulmuş olması."

"Bu yıl aero'ya odaklanan üç test yaptım ve aero'yu geliştirmeden önce diğer alanları geliştirmemiz gerekiyor."

"Test ekibi çok iyi çalışıyor, iyi bir şekilde çalışıyoruz, beni dinliyorlar. Ancak sorun aksiyon. Harekete geçmemiz gerekiyor, ne getireceklerini anlamaları gerekiyor."

"Anladıklarına inanıyorum ama bunu yapmak şu anda başka bir hikaye. Yapacaklarına inanıyorum çünkü daha iyi bir şekilde ilerlediğimiz bir nokta olmalı." dedi.

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