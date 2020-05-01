Crutchlow: "Bu yıl emekli olacağımı düşünmek için bir sebebim yok"

2020 yılı sonuna kadar LCR-Honda ile sözleşmesi bulunan Crutchlow, geçen yıl Motorsport.com'a yaptığı açıklamada fiziksel olarak kendisini eskisi kadar güçlü hissetmediğini ancak zihinsel olarak devam edebileceğini söylemişti.

Ancak İngiliz sürücü, sadece üç podyum alabildiği 2019'daki zor yılın ardından motivasyonunun her zamankinden daha yüksek olduğunu ve kariyerini uzatacağını söyledi.

Honda ve LCR'de kalmak isteyen Crutchlow, bu yıl yarışlar başlayınca diğer üreticilerle diyaloğa gireceğini doğruladı.

“Geçen yıl belki de 2020'nin motor sporlarındaki son yılım olacağını söyledim. Ancak geçen yılın sonunda motivasyonum hiç olmadığı kadar fazlaydı."

“Şimdi motivasyonum aynı seviyede ve bu yüzden gelecek yıl MotoGP'de yarışmamam için hiçbir neden yok."

"Şu anda padoktaki sürücülerin muhtemelen yüzde 80'i ile aynı durumdayım, şu anda yarışmıyoruz, bu yüzden üreticilerle veya özellikle Honda ile devam etmek için görüşmeler yapmıyorum."

“Takımımda mutluyum, bu takım yıllar içinde harika bir iş çıkardı, ancak önümüzdeki aylarda sezona başladığımızda kesinlikle diğer takımlarla ve diğer üreticilerle konuşacağım. Bunun nasıl gideceğini hep birlikte göreceğiz."

“Bu, yarışacağım anlamına gelmiyor, emekli olacağım anlamına da gelmiyor. Ama hâlâ MotoGP'de yapabileceğim çok şey olduğunu hissediyorum, hâlâ rekabetçi olabiliyorum ve savaşabiliyorum."

“Belki de bunlar MotoGP kariyerimin en iyi yılları.”

Crutchlow, 2019'u dokuzuncu sırada tamamladı ve dünya şampiyonu Marc Marquez haricinde podyuma çıkan tek Honda sürücüsü oldu.