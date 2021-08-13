Crutchlow: “Berbat Red Bull Ring, pist sınırları sorunları yaratıyor”

Geçtiğimiz pazar günkü 27 turluk Steiermark yarışında, Petronas SRT ile piste çıkan Crutchlow da dahil olmak üzere 12 sürücüye pist sınırı uyarısı verildi ve bu, 3 kez pist sınırlarını aştıkları anlamına geliyordu.

Ardından 5 sürücü, 5 kez pist sınırlarını aştıkları için uzun tur cezası aldı.

Geçtiğimiz Hollanda Grand Prix’sinde ise sadece 5 sürücü pist sınırı uyarısı almış ve aralarından sadece bir sürücü ceza almıştı.

Pist sınırlarının Red Bull Ring’de neden bu kadar büyük bir problem olduğu sorulduğunda Crutchlow, “Bu pistte, bu çok sık yaşanıyor çünkü berbat bir pist.”

“Kaçış alanlarına çıkmamak çok zor, birçok virajın hemen dışında kaçış alanı var.”

“Bir grubun içinde sürüyorsanız, hava akımı varsa, motosiklet virajın ortasındayken fazla hareket ediyorsa kaçış alanına çıkarsınız.”

“Fakat katılmadığım nokta ise pist sınırları uyarısını aldım ama bu mesajı, kontrol ekranımda görmedim.”

“Bu yüzden, size sinyal verilmesi gerekiyor. Sinyali almıştım ama pist sınırları uyarısını aldığımda, bu uyarıyı aldığım zaman ile pist sınırları uyarısını aldığım zamanı kontrol ettim ve aralarında 15 dakika vardı."

"Bu yüzden, bu durum kesinlikle doğru değildi. Sinyali aldığımda, mesajı almamıştım ve bu nedenle bilmiyordum.” dedi.

Ayrıca Crutchlow, MotoGP’nin sürücüleri kontrol etmek için kullandığı sensörlerin hassasiyetinde de şikayetçi ve yeşil kaçış alanlarına temas edilince, ne kadar avantaj kazanıldığını sorguladı.

“Sensörler, lastiğinizin yarısı yeşil çizgiye değiyorsa ya da yükseltideyseniz ama lastikleriniz yeşil bölgeye değmiyorsa, sanırım sensörler alarm veriyor.”

“Bu yüzden, buna katılmıyorum çünkü lastiğiniz yeşil bölgede olmuyor.”

“Elbette motosikletle kırmızı ve beyaz kerblerin üzerinden geçiyorsanız, kerbler hareket eder. Bu yüzden, sensörler alarm veriyor.”

“Bunu her zaman kontrol etmek de zor. Bu yola karşıyım ama diğer yol da epey zor gözüküyor.”

“Fakat, avantaj elde ediyor musunuz? Sanmıyorum.”

“Eğer biri pistten dışarı taşıp 1 saniye kazanırsa, o zaman avantaj kazandıkları görüşüne katılırım.”

“Ancak yeşil çizgiye temas ettiğinizde, zaman kaybediyorsunuz çünkü o zaman, motosiklet hareket ediyor. Bu yüzden, bu oldukça zor.”

“Bazı yarışlarda yeşil çizgiye değenlerin son turda bir pozisyon kaybetmesine katılmıyorum. Bence bu, iyi değil.”

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images