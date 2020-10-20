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MotoGP / Aragon GP / Son dakika

Crutchlow, Aragon GP'ye pit yolundan başlamaya çok yaklaşmış

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Crutchlow, Aragon GP'ye pit yolundan başlamaya çok yaklaşmış
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, MotoGP Aragon Grand Prix’sinin ısınma turunda motosikletinin debriyajının kaçırması sonrası az kalsın yedek Honda’sıyla pit çizgisinden yarışa başlayacağını söyledi.

Crutchlow, Aragon’da sıralama turlarında aldığı 3.'lükle 2019 ABD GP’den sonra ilk defa bir yarışa ön çizgiden başladı, ama kalkışta bir çok sürücü tarafından geçilerek ilk turun sonunda 11.'liğe kadar geriledi.

LCR sürücüsü debriyaj sorunuyla ilk 6 tur boyunca boğuştu, sonrasındaysa sorun kendi kendine çözülünce yarışı 8. sırada bitirdi.

Crutchlow: “Isınma turunda bir sıkıntı yaşadık, motosikletin debriyajı kaçırıyordu. 6. vitese geçtiğimde devir çok yükseldi ve debriyajı kaçırdığımı anladım. O yüzden son virajdan sakince ilerledim ve griddeki yerime geçtim. Pite çekilip yedek motosikletle yarışa başlamaya çok yakındım.”

“Gride geldiğimde iyi veya düz bir kalkış gerçekleştirmek istemedim çünkü bu debriyajı çok ısındırırdı ve o zaman büyük bir sorun yaşardım. Yarışın ilk 3 turu boyunca her hızlandığımda debriyaj kaçıyordu. Sonrasında biraz düzeldi, sadece arka düzlükte ve son viraj çıkışında kaçırıyordu.”

“Öyle bir durumda tabii ki kimseyi geçemezsiniz. 3 tur sonrasında sadece arka düzlükte 5'ten 6'ya kaçırıyordu ama tabii ki savaşamazsınız. Sonra 6. tur civarlarında durdu ve hızlanmaya başlayabildim, ama artık 12. sıradaydım. Yine de yarışı 8.'likle bitirerek iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.”

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Crutchlow, ‘roket’ motosiklet üstündeki Ducati sürücüleri sebebiyle ilerlemesinin kesildiğini söyledi ve eğer yarışın başında grubun gerisine düşmeseydi daha iyi bir sonuç çıkarabileceğini ekledi.

Crutchlow: “Bence iyi bir hızım vardı ama Ducati’lerin arkasında kaldım. Motosikletin hızı inanılmazdı, ama virajların çoğunda beni engellediler. Ama bugün elimden gelenin en iyisini yaptım ve sürüşümden memnunum ve yaşadığım sorunlara rağmen kalkış yapabilmemden de memnunum.”

“Ama önde gitseydik daha iyi bir sonuç alabileceğimizi bildiğimden biraz üzgünüm. Kolum mükemmel değildi ama iyiydi. Yarışın sonlarında kötü turlar atmıyordum, ama roket motosikletin üstündekiler engellemeseydi çok daha iyi turlar atabilirdim.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Pilotlar Cal Crutchlow
Editör Lewis Duncan

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