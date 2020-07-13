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MotoGP / Son dakika

Crutchlow, Aprilia'ya geçmeye sıcak bakıyor

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Crutchlow, Aprilia'ya geçmeye sıcak bakıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Tem 2020 18:36

LCR Honda MotoGP sürücüsü Cal Crutchlow, 2021'de Aprilia'ya katılmaya sıcak baktığını ve bu projenin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Honda, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Pol Espargaro ile 2021 için sözleşme imzaladığını ve Alex Marquez'in de LCR'de Cal Crutchlow'un yerini alacağını duyurdu.

Crutchlow, bu hamleyi üç aydır bildiğini ve geçen yılın sonundan bu yana 2021 için diğer takımlarla temas halinde olduğunu belirtti.

Andrea Iannone'nin 18 aylık doping cezası nedeniyle Aprilia, şu an için Crutchlow'un en iyi seçeneği gibi görünüyor.

Pazartesi gün Zoom üzerinden konuşan Crutchlow, "Aprilia ile yarışabileceğim bir fırsat ortaya çıkarsa, benim için büyük bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Sanırım bu, beni heyecanlandıracak bir şey. İlginç bir proje."

“Bu motosikleti podyuma çıkarmak, onunla iyi bir iş yapmak ve daha da geliştirmeyi denemek, sahip olduğum hızla birlikte çok iyi olurdu. İnsanlar, bitirdiğim son yarış olan Avustralya'da Marc Marquez'le birlikte podyumda olduğumu hatırlamalılar."

“Hızımı kaybetmedim ve kendimi iyi hissediyorum, rekabetçi, motive ve devam etmeye kararlıyım, belki de şimdi her zamankinden daha kararlıyım. Önümüzdeki yıl MotoGP'de harika bir ekiple yarışacağım için büyük bir fırsatım olduğunu söyleyebilirim ve bu, yapmak istediğim bir şey. ” dedi.

Crutchlow, Aprilia’nın kışın yeni radikal RS-GP ile çalışmalarını “şaşırtıcı” olarak yorumladı ve deneyiminin projeyi daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Ducati'de de boş bir koltuk var çünkü Andrea Dovizioso ile görüşmeler tekrar durmuş vaziyette.

Autosport tarafından 2014 yılında yarıştığı Ducati'ye dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Crutchlow, “Ducati ile ilişkim harikaydı, muhtemelen bir takımla sahip olduğum en iyi ilişkilerden biriydi. Davide ve Paolo ile her ay konuşuyorum, Davide ile dünyada neler olup bittiğine bakılmaksızın her hafta konuşuyorum."

“Onlarla konuştum mu? Evet, onlarla her hafta konuşuyorum. Gigi ile konuştum, evet. Bir süre önce onunla konuştum ve durumu anlıyordu. Onunla konuştuğumdan bu yana durum biraz değişti. Ama günün sonunda planlarını biliyorum; bekleyecekler ve bu da bana daha uygun. Tabii ki Ducati'ye geri dönebilirim."

"Ama iki şey var: Aprilia seçeneği varsa, beni heyecanlandırıyor. Ducati seçeneği mevcutsa, bu da beni çok heyecanlandırıyor."

“Yani onlarla konuştuğumu inkar etmeyeceğim çünkü onlarla konuştum.” yanıtını verdi.

 
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Editör Lewis Duncan

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