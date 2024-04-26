Crutchlow, 2024'te Yamaha ile 3 yarışa özel izinle katılacak
Üç kez MotoGP yarışı kazanan Cal Crutchlow, Japon markasındaki test sürücüsü rolünün bir parçası olarak bu sezon Yamaha ile üç kez wildcard ile yarışacak.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Crutchlow test görevlerinin yanı sıra Mugello'daki İtalya Grand Prix'sine, Silverstone'daki Britanya GP'sine ve Misano'daki San Marino GP'sine katılacak.
Yamaha'nın 2024 için yeni imtiyaz kurallarının bir parçası olarak, sezon boyunca altı joker yarışçı çıkarmasına izin veriliyor.
Yamaha'nın Crutchlow'u San Marino GP'den sonra kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil.
Şu anda Honda, KTM ve Aprilia da imtiyaz sistemi kapsamında altı kez wildcard ile yarışma hakkına sahipken Ducati'nin bu tarz bir hakkı bulunmuyor.
KTM şimdiden 2024'te iki wildcard planladığını açıkladı; Dani Pedrosa bu hafta sonu İspanya GP'sine katılırken, Pol Espargaro da Mugello'da RC16 ile yarışacak.
Aprilia ve Honda da bu hafta sonu Jerez'de Lorenzo Savadori ve HRC'de Stefan Bradl'ın yer alacağı wildcard'larla yarışacak.
Yamaha, 2024 sezonuna yaptığı zorlu başlangıcın ardından şu anda üreticiler sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor ve sadece bir kez ilk 10'a girebildi.
Japon markası Pazartesi günü Jerez'de tamamen yeni bir M1 test edecek.
Crutchlow, 2011 yılında Tech3 uydu takımında Japon markasıyla MotoGP'ye giriş yapmadan önce Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmıştı.
2011-2013 yılları arasında Yamaha için yarışan Crutchlow, 2014'te Ducati'ye ve ardından 2015'ten itibaren LCR Honda'ya geçmeden önce YZR-M1 ile altı podyum elde etti.
Honda'da Crutchlow, 2016 ve 2018 yılları arasında üç grand prix kazanarak 1977'den sonra kazanan ilk İngiliz oldu.
Crutchlow, 2021'den itibaren Yamaha'da test sürücüsü olarak görev almak üzere 2020 sonunda yarışlardan emekli olmadan önce LCR'de yarışmıştı.
Önce Petronas SRT'de sakatlanan Franco Morbidelli'nin yedeği olarak, ardından da Yamaha fabrika takımında görevden alınan Maverick Vinales'in yerine 2021'de dört kez start aldı.
İtalyan sürücü San Marino GP'sinden sonra emekli olunca 2022'nin son altı turunda RNF'de Andrea Dovizioso'nun yerini aldı ve geçen yıl Japonya'da Yamaha için wildcard başlangıcı yaptı.
İngiliz sürücü ıslak Japonya yarışını 13. sırada tamamladı.
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