Crutchlow, 2022'de Yamaha'nın test sürücüsü olmaya devam edecek

MotoGP'de üç yarış zaferi bulunan Crutchlow, geçen sezonun sonunda tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırmış ve ardından Yamaha'nın test sürücüsü olmuştu.

Crutchlow, üç kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo'nun yerini aldı ve devam eden COVID-19 pandemisi, bu yıl Yamaha ile olan programını karmaşıklaştırsa da, şubat ayındaki Katar testlerinde yer aldı. Ayrıca bu yıl hem Petronas SRT hem de Yamaha fabrika takımıyla toplam dört yarışa katılma şansı buldu.

Cuma günü Valensiya'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yamaha takım patronu Lin Jarvis, markanın gelecek yıl test çalışmalarını artıracağını ve Crutchlow'un da kendileriyle devam edeceğini açıkladı.

Jarvis, "Gelecek yıl için, test anlamında daha fazla şey yapacağımızı söyleyebilirim"

"Ana şirketin açıkça istediği şey bu. Hâlâ çok sayıda Japon personelin yanı sıra, çok sayıda Avrupalı ​personelle, hibrit bir program yürüteceğiz."

"Takımda daha fazla Avrupalı ​​çalışan olacak ancak her alanda bu kombinasyonu kullanmaya devam edeceğiz."

“Cal ile de kesinlikle devam edeceğiz. Henüz sözleşme imzalamadık, ancak şartları kabul ettik. Cal gelecekte bizimle kalacak. Bu konu sonuçlandırıldı." dedi.

Steiermark ve Avusturya yarışlarında, Franco Morbidelli'nin Petronas SRT koltuğuna geçen Crutchlow, daha sonra Silverstone ve Aragon'da Maverick Vinales'in Yamaha fabrika takımındaki yerine geçti.

Bu dört yarışta hiçbir puan alamayan Crutchlow, temelde test programını yürütmeye odaklandı.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images