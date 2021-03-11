Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"

Aprilia geçen hafta Katar'da düzenlediği lansman etkinliği sırasında yenilenen sürücü dizilimini de tanıttı. Aprilia'nın ilk planı, Savadori ve Smith'i birbirine karşı yarıştırarak son yarış koltuğunu kazanacak ismi belirlemekti.

Fakat sonrasında İtalyan marka, Savadori'nin şirket içinde oluşturduğu etki sebebiyle onunla devam etme kararı aldıklarını açıkladı ve 2021'de Smith'le test sürücüsü rolünde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Geçtiğimiz sezonun sonunda ise Crutchlow, Yamaha'nın test sürücüsü olmak için yarışmaktan çekildi ve böylelikle 2010'dan beri ilk defa MotoGP gridinde hiç Britanyalı sürücü olmayacak.

Konu hakkında fikri sorulduğunda Crutchlow, Smith'in Aprilia'da yükseltileceğini düşündüğünü ve bunun gerçekleşmemesinin "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

3 kez MotoGP yarışı kazanan sürücü, "Elbette Britanyalı taraftarlar için, MotoGP'de kendi ülkelerinden bir sürücü olmaması üzücü olacak."

"MotoGP için de üzücü. Geçmişte yıllar boyunca birkaç iyi Britanyalı sürücünün seride yer aldığını düşünüyorum ve gridde Britanyalı birisini görememek hayal kırıklığına uğratacak."

Bradley Smith, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bradley'in Aprilia için yarışacağına gerçekten inanıyordum fakat haberi aldığımda şaşırmadım çünkü bildiğiniz üzere; takımlar, üreticiler bazen farklı ve garip kararlar alıyorlar."

"Bradley'nin motosiklet sürebildiğini biliyoruz. Yıllar boyunca rekabetçi olmaya devam etti, aynı zamanda iyi de bir test sürücüsüydü."

"Çalışma etiğinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum, gerçekten bu kararı anlayamıyorum. Fakat bana bağlı olan bir şey de değil."

"Diyebileceğim tek şey, gridde hiç Britanyalı sürücü olmamasının üzücü olduğu." dedi.

Bunun Britanyalı taraftarlar için endişe verici bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise Crutchlow şu cevabı verdi: "Britanyalı sürücülerin MotoGP'ye yükselmesi konusunda endişelenmeli miyiz, bilmiyorum."

"Elbette Moto2 ve Moto3 sınıflarında yetenekli isimlere sahibiz."

"Umarım onlardan biri ileriye bir adım atabilir, ya da Sam Lowes'ın durumunda geriye bir adım."

"Mücadele ettiği kişiler MotoGP'ye yükseldi, bu; onun da yükselecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor."

Bu sezon Britanyalı taraftarların, motosiklet yarışlarındaki umudu; Moto3'te Petronas Sprinta Racing'den John McPhee'ye, Moto2'de ise aynı takımdan Jake Dixon'a ve Marc VDS'den Lowes'a bağlı.

Crutchlow, Yamaha'nın test sürücüsü olarak ilk sürüşünü geçtiğimiz hafta Katar'da gerçekleştirdi fakat basın toplantısı sırasında; sebebini bilmediği bir şekilde, geçen sezonun sonundan beri, alt bel bölgesinde kronik bir ağrıdan muzdarip olduğunu açıkladı.