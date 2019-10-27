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MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Crutchlow: "2018 Phillip Island kazası, tüm sezon aklımdan çıkmadı"

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Crutchlow: "2018 Phillip Island kazası, tüm sezon aklımdan çıkmadı"
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Eki 2019 15:59

Bugünkü Avustralya GP'de 2. olarak podyuma çıkan LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, geçen sene aynı yarışta düşerek bileğini kırmasının, bu sene boyunca kendisini etkilediğini söyledi.

Crutchlow, geçen sene antrenmanlarda ilk virajda düşerek sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Bugünkü yarışa 6. sıradan başlayan ancak liderliğe kadar yükselen Crutchlow, sonradan lastik sorunu yaşayıp geriledi ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

Crutchlow, "Geçen sene burada geçirdiğim kazanın ardından sakatlanınca tüm kış boyunca kenarda oturdum ve rehabilitasyon süreci boyunca bir daha motosiklet sürüp süremeyeceğimi düşündüm. Ne seneydi ama..."

"Şimdi ise burada podyumdayım... Komik olan şey, sürekli bir daha düşebileceğimi düşünmeme rağmen kaza yapmamış olmam."

"Her şeyi geride bıraktım ve gerçekten umursamadım. Bu sakatlık, dürüst olmam gerekirse tüm sene boyunca zihnimden çıkmadı."

"Eşim Lucy'ye daha önce korktuğumu, endişelendiğimi ve bunun bir daha olmayacağından asla emin olmadığımı çünkü her zaman onu düşündüğümü söyledim."

"Sanırım bugün hatalı olduğumu kanıtladım. Bugün burada olmak güzel oldu. Benim ameliyatımı gerçekleştiren, kariyerimi kurtaran cerrahım da buradaydı."

"Tüm LCR Castrol Honda takımı, bugün podyumda olmayı hak etti." dedi.

Crutchlow'un yakın arkadaşı olan Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller da bugün podyumdaydı ve geçen sene yaşananlara baktığında, bugün ilk defa Crutchlow ile birlikte podyumda olmanın iyi hissettirdiğini söyledi.

Miller, "Podyumda ilk defa birlikteyiz. Crutch ile podyumda olduğum için çok heyecanlıyım çünkü geçen sene bu saatlerde ilaçlardan kendisini kaybettiği, sağa sola, hemşirelere bağırdığı esnada onun yanında olmak için St Kilda Hastanesi'ne doğru gidiyordum."

"Bu yüzden orada birlikte olmaktansa burada birlikte olmak çok daha iyi." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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