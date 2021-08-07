Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş

Geçtiğimiz sezonun sonunda tam zamanlı yarışmaktan emekli olan üç kez MotoGP yarış galibi Crutchlow, SRT'den Franco Morbidelli'nin yaralanması sonrasında önümüzdeki üç yarışta İtalyan sürücünün yerini alacak.

Crutchlow şu anda Yamaha'nın resmi test sürücüsü olsa da, Nisan'dan beri herhangi bir teste katılmadı ve bu onun Cuma günü Avusturya'da motosikleti sürüşünü daha da zorlaştırdı.

Cuma gününü 2.285 saniye geride son sırada tamamlayan Crutchlow şu ifadeleri kullandı: ''Beş ay yoktum ve her şey yabancı hissettiriyor.''

''Motosikleti bırakın, deri tulumum üzerimde sandalyeye oturmak bile garip hissettiriyor.''

''Gidonun konumu, fren konumları, her şeyi anlamak zaman alıyor.''

''Aynı zamanda Honda için yaklaşık altı yıl sürdüm ve düşünme sürecim hâlâ o zamanki duruma benziyor.''

''Sonrasında Yamaha'yla test yapmaya başladım ve motosikleti iyi anladım. Sanırım Katar'da birkaç iyi geliştirme yapmıştık çünkü motosikletin üzerinde günler geçirmiştim.''

Crutchlow, motosiklette son hızla giderken hislerinin ''çok da iyi olmadığını'' ve olduğundan daha hızlı gittiğini düşündüğünü de ekledi.

''Bugün yaptığım ilk şey motosiklete binmek ve garajdan çıkarken ayağımı debriyajdan çekmek oldu. Ancak yeteri kadar dönemedim, kilit açıktı ve debriyajdan ayağımı çekerken, parmaklarım sürüş boyu ayarlayıcısına dokundu.''

''Bu yüzden motosikletim neredeyse stop edecekti ve üzerinden düşecektim.''

''Gidonu bıraktım ve motosiklet uçtu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kolay bir ilk tur değildi.''

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Sürüş yaparken çok hızlı sürdüğünüzü düşünüyorsunuz ancak gerçek şu ki turuncu bir yelek de giyebilirmişim çünkü iki tur boyunca Jack Miller'ın arkasındaydım ve 'ona yakın kalıyorum, bu harika, inanılmaz' diye düşünüyordum.''

''Ardından iki, üç tur sonra biraz genişten döndüm ve onlar gittiler. Ancak ben uçuyormuş gibi hissediyordum. Ne yazık ki tur zamanlarım öyle değildi.''

''Fakat frenleme mesafesi çok kısaydı, motosiklet titriyordu ve motosikletin önü virajlarda çıkıyordu. 'Bu kadar, kesinlikle çok iyi gidiyorum' diye düşündüm fakat gerçek şuydu ki tur rekorundan beş saniye kadar daha yavaştım.''

İngiliz sürücü, antrenmanlarda bir yarışçının mentalitesine hızlıca girebildiğini ve bunun kendisini şaşırttığını dile getirdi.

''Testlerde, kendinize karşı test yapıyorsunuz, kendi verilerinizi inceliyorsunuz.''

''Sonrasında yarış hafta sonuna geliyorsunuz ve başka sürücülerin verilerine bakıyorsunuz.''

''Bu beni şaşırttı çünkü dürüst olmak gerekirse, bir ay önce bunu yapacağımı söylediğimde, umursamadığımı belirtmiştim.''

''Ancak garajda otururken, sanırım rekabet zihniyetine girdim.''

''Rekabet etmeyeceğim, bunu size şimdiden söyleyebilirim. Ancak bundan rahatsız olmam bile komikti fakat oldukça keyifliydi.''