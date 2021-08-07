Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı Sonraki / Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"
MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Cal Crutchlow, Petronas SRT'yle birlikte katıldığı Steiermark Grand Prix'si hafta sonundaki ilk antrenman seanslarından sonra ''her şeyin yabancılaşmış hissettirdiğini'' söyledi.

Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş

Geçtiğimiz sezonun sonunda tam zamanlı yarışmaktan emekli olan üç kez MotoGP yarış galibi Crutchlow, SRT'den Franco Morbidelli'nin yaralanması sonrasında önümüzdeki üç yarışta İtalyan sürücünün yerini alacak.

Crutchlow şu anda Yamaha'nın resmi test sürücüsü olsa da, Nisan'dan beri herhangi bir teste katılmadı ve bu onun Cuma günü Avusturya'da motosikleti sürüşünü daha da zorlaştırdı.

Cuma gününü 2.285 saniye geride son sırada tamamlayan Crutchlow şu ifadeleri kullandı: ''Beş ay yoktum ve her şey yabancı hissettiriyor.''

''Motosikleti bırakın, deri tulumum üzerimde sandalyeye oturmak bile garip hissettiriyor.''

''Gidonun konumu, fren konumları, her şeyi anlamak zaman alıyor.''

''Aynı zamanda Honda için yaklaşık altı yıl sürdüm ve düşünme sürecim hâlâ o zamanki duruma benziyor.''

''Sonrasında Yamaha'yla test yapmaya başladım ve motosikleti iyi anladım. Sanırım Katar'da birkaç iyi geliştirme yapmıştık çünkü motosikletin üzerinde günler geçirmiştim.''

Crutchlow, motosiklette son hızla giderken hislerinin ''çok da iyi olmadığını'' ve olduğundan daha hızlı gittiğini düşündüğünü de ekledi.

''Bugün yaptığım ilk şey motosiklete binmek ve garajdan çıkarken ayağımı debriyajdan çekmek oldu. Ancak yeteri kadar dönemedim, kilit açıktı ve debriyajdan ayağımı çekerken, parmaklarım sürüş boyu ayarlayıcısına dokundu.''

''Bu yüzden motosikletim neredeyse stop edecekti ve üzerinden düşecektim.''

''Gidonu bıraktım ve motosiklet uçtu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kolay bir ilk tur değildi.''

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Sürüş yaparken çok hızlı sürdüğünüzü düşünüyorsunuz ancak gerçek şu ki turuncu bir yelek de giyebilirmişim çünkü iki tur boyunca Jack Miller'ın arkasındaydım ve 'ona yakın kalıyorum, bu harika, inanılmaz' diye düşünüyordum.''

''Ardından iki, üç tur sonra biraz genişten döndüm ve onlar gittiler. Ancak ben uçuyormuş gibi hissediyordum. Ne yazık ki tur zamanlarım öyle değildi.''

''Fakat frenleme mesafesi çok kısaydı, motosiklet titriyordu ve motosikletin önü virajlarda çıkıyordu. 'Bu kadar, kesinlikle çok iyi gidiyorum' diye düşündüm fakat gerçek şuydu ki tur rekorundan beş saniye kadar daha yavaştım.''

İngiliz sürücü, antrenmanlarda bir yarışçının mentalitesine hızlıca girebildiğini ve bunun kendisini şaşırttığını dile getirdi.

''Testlerde, kendinize karşı test yapıyorsunuz, kendi verilerinizi inceliyorsunuz.''

''Sonrasında yarış hafta sonuna geliyorsunuz ve başka sürücülerin verilerine bakıyorsunuz.''

''Bu beni şaşırttı çünkü dürüst olmak gerekirse, bir ay önce bunu yapacağımı söylediğimde, umursamadığımı belirtmiştim.''

''Ancak garajda otururken, sanırım rekabet zihniyetine girdim.''

''Rekabet etmeyeceğim, bunu size şimdiden söyleyebilirim. Ancak bundan rahatsız olmam bile komikti fakat oldukça keyifliydi.''

paylaşım
yorumlar
MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Önceki haber

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Sonraki haber

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

1 g
2
Formula 1

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

44 dk
3
Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

1 g
4
GENEL

6-8 Ağustos Yarış Programı

1 g
5
Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

22 s
Son Haberler
Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"
MOTOGP

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"

1 s
Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş
MOTOGP

Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş

1 s
MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

2 s
Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
MOTOGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

4 s
Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti
MOTOGP

Rossi, VR46 MotoGP takımının Suudi Arabistan'a satıldığını reddetti

5 s
Son Videolar
Valentino Rossi sezon sonunda emekli olacağını açıkladı  01:01
MotoGP
22 s

Valentino Rossi sezon sonunda emekli olacağını açıkladı 

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek 00:40
MotoGP
4 Ağu 2021

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü" Avusturya GP II
MotoGP

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı Avusturya GP II
MotoGP

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti" Avusturya GP II
MotoGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

6-8 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL

6-8 Ağustos Yarış Programı

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

F1, 2022'den itibaren sprint yarış formatını "tarihi" yarışlarda kullanmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, 2022'den itibaren sprint yarış formatını "tarihi" yarışlarda kullanmayı planlıyor

Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!
Moto3 Moto3

Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

Son Haberler

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"

Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş
MotoGP MotoGP

Crutchlow'un Avusturya'da MotoGP'ye dönüşü ''yabancı'' hissettirmiş

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Steiermark 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde en hızlısı

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"
MotoGP MotoGP

Rossi'nin emekli olması hakkında konuşan Marquez: "MotoGP en büyük parçasını kaybetti"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.