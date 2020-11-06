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MotoGP / Son dakika

COVID test sonucunu bekleyen Rossi, Avrupa GP'de yarışabilir

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COVID test sonucunu bekleyen Rossi, Avrupa GP'de yarışabilir
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, COVID-19 testinin negatif çıkmasının ardından Avrupa GP'de yarışabilir. Ancak ikinci bir teste daha girecek ve bunun sonucuna göre hareket edecek.

Rossi, Aragon GP öncesinde COVID-19 testine girdi ve pozitif çıkmasının ardından her iki yarışı da kaçırdı.

Salı günü tekrar teste giren ve test sonucu pozitif çıkan Rossi, perşembe günü başka bir teste daha girdi ve bu test negatif çıktı. Şimdi ikinci bir PCR testine gireceği Valencia'ya gidiyor.

PCR testleri arasında gereken 24 saatlik bekleme süresi nedeniyle Rossi, ilk seansı kaçıracak ve negatif çıkması durumunda ikinci seansta katılıp katılmayacağına bakacak.

Yamaha'dan yapılan kısa açıklamada: "Bugün (5 Kasım Perşembe), Valentino Rossi bir PCR testi yaptı ve test sonucu negatifti."

"İtalyan yasalarına göre Yamaha sürücüsünün izolasyonunu sona erdirmesine ve tekrar normal hayata katılmasına izin veriliyor. Rossi bu kapsamda bu akşam Valencia, İspanya'ya uçacak."

"Yarın (6 Kasım Cuma), ikinci bir PCR testine girecek ve sonuç yine negatif olursa, Monster Energy Yamaha MotoGP ekibiyle yeniden bir araya gelebilecek ve bu hafta sonu Gran Premio de Europa'ya katılabilecek."

Yamaha, daha önce yaptığı açıklamada testin pozitif çıkması halinde WSBK sürücüsü Garrett Gerloff'un Rossi'nin yerini alacağını duyurmuştu.

Yamaha, Gerloff'un M1'i ilk seansta kullanıp kullanmayacağını belirtmedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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