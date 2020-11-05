Lecuona, COVID-19 karantinasından ötürü Avrupa GP'yi kaçıracak

Lecuona'nın salı günü yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı, ancak Lecuona'nın Andorra'da birlikte yaşadığı erkek kardeşinin testi pozitifti.

Andorra'daki yasalar nedeniyle Lecuona, önümüzdeki 10 gün boyunca karantinada tutulacağı için yarışa katılamayacak.

Önümüzdeki Çarşamba günü bir teste girecek olan Lecuona'nın sonuçları önümüzdeki hafta sonu Valencia Grand Prix'sine katılıp katılamayacağını belirleyecek.

Tech 3, bu hafta sonu yapılacak yarışta İspanyol sürücünün yerine kimseyi geçirmeyecek.

Yamaha’dan Valentino Rossi de Salı günü yapılan testin pozitif çıkmasından ötürü bu hafta sonu yarışamayacak gibi duruyor.

İtalyan sürücü, çarşamba günü bir teste daha girdi ve bunun sonucu hakkında açıklama yapılmadı.