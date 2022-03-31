COVID-19 testi pozitif çıkan Nakagami, Arjantin GP'yi kaçıracak

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MotoGP, bu hafta sonu COVID-19 nedeniyle 2019 yılından bu yana yarış yapılmayan Arjantin'e geri dönüyor.

Tüm MotoGP gridi COVID-19'a karşı aşılanmış olsa da dünya çapında çok sayıda varyant olması nedeniyle pozitif vakalar görülmeye devam ediyor.

Bu hafta başında Arjantin'e gitmeden önce İspanya'da zorunlu bir PCR testine giren Nakagami, testinin pozitif çıkması nedeniyle bir dizi test daha yapmak zorunda kaldı.

Nakagami'nin girdiği diğer testler de pozitif çıktı ve kurallar gereği bu hafta sonu yarışamayacak. Fakat Japon sürücüde virüsle ilgili herhangi bir semptom bulunmuyor.

Nakagami, gelecek hafta sonu yapılacak COTA yarışıyla pistlere dönmeyi amaçlıyor.

LCR'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ”Takaaki Nakagami'nin COVID-19 testi pozitif çıktı."

“Pazartesi günü Termas de Rio Honda'ya gitmeden önce girdiği PCR testi pozitif çıkan LCR Honda IDEMİTSU sürücü, bu hafta sonu yapılacak Arjantin GP'sini kaçıracak."

"Sürücüde herhangi semptom yok. Fakat buna rağmen girdiği son iki test de pozitif çıktı."

“Japon sürücü önümüzdeki hafta yapılacak Amerika GP ile padoka geri dönecek.” denildi.

LCR takımı, bu hafta sonu Nakagami'nin yerine başka bir isim geçirmeyecek ve bunun yerine sadece Alex Marquez ile yarışacak.

Bu hafta sonu Marc Marquez de yarışamayacak ve Honda fabrika takımındaki yerini Stefan Bradl alacak. Bradl en son geçen yılki Algarve GP'ye katılmıştı.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: MotoGP