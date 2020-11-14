COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak

İspanyol sürücü, kardeşi ve antrenörünün COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü 10 günlük bir karantina sürecine tabi tutulmuştu ve Avrupa GP'yi kaçırmıştı.

Lecuona başlangıçta bu hafta sonu yarışabilecekti ve bu sabah Andorra'dan Valencia'ya geldi. Burada bir başka PCR testine girdi.

Test pozitif çıktı ve Lecuona şimdi hafta sonu yapılacak Valencia yarışını kaçırmak zorunda kalacak.

Şu anda herhangi bir semptoma sahip değil ve Portekiz'de yarışıp yarışmayacağı yapılacak diğer testlerin ardından belli olacak.

Tech 3 patronu Herve Poncheral "Bugün üzücü haberlerimiz var. Iker üçü negatif çıkmış olmasına rağmen son testi pozitif çıktı."

“Bu nedenle piste girmesi ve Gran Premio de la Comunitat Valenciana yarışına katılması mümkün değil."

"Ayrıca, Portimao'daki son yarışa katılmak için Portekiz'e uçup uçamayacağını anlamak için testlere girecek." dedi.

Bu, bir kez daha, Miguel Oliveira'nın Tech3 ile yarışacak tek isim olacağı anlamına geliyor.