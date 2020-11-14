MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
FP4:
01 Saat
:
51 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Valensiya GP / Son dakika

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak

paylaşım
yorumlar
COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Tech 3 KTM, ıker Lecuona'nın Cumartesi günkü COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve hafta sonunun kalan kısmında yarışamayacağını açıkladı.

İspanyol sürücü, kardeşi ve antrenörünün COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü 10 günlük bir karantina sürecine tabi tutulmuştu ve Avrupa GP'yi kaçırmıştı.

Lecuona başlangıçta bu hafta sonu yarışabilecekti ve bu sabah Andorra'dan Valencia'ya geldi. Burada bir başka PCR testine girdi.

Test pozitif çıktı ve Lecuona şimdi hafta sonu yapılacak Valencia yarışını kaçırmak zorunda kalacak.

Şu anda herhangi bir semptoma sahip değil ve Portekiz'de yarışıp yarışmayacağı yapılacak diğer testlerin ardından belli olacak.

Tech 3 patronu Herve Poncheral "Bugün üzücü haberlerimiz var. Iker üçü negatif çıkmış olmasına rağmen son testi pozitif çıktı."

“Bu nedenle piste girmesi ve Gran Premio de la Comunitat Valenciana yarışına katılması mümkün değil."

"Ayrıca, Portimao'daki son yarışa katılmak için Portekiz'e uçup uçamayacağını anlamak için testlere girecek." dedi.

Bu, bir kez daha, Miguel Oliveira'nın Tech3 ile yarışacak tek isim olacağı anlamına geliyor.

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"

Önceki haber

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Iker Lecuona
Takımlar Tech 3
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Son Haberler

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"

Dovizioso: "Aprilia'ya geçiş, kariyerimde ihtiyacım olan bir adım değildi"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Aprilia'ya geçiş, kariyerimde ihtiyacım olan bir adım değildi"

Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

1s
2
Formula 1

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

4s
3
Formula 1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

16s
4
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

3g
5
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

17s

Son Haberler

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak
MOTOGP

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"
MOTOGP

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"

Dovizioso: "Aprilia'ya geçiş, kariyerimde ihtiyacım olan bir adım değildi"
MOTOGP

Dovizioso: "Aprilia'ya geçiş, kariyerimde ihtiyacım olan bir adım değildi"

Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı
MOTOGP

Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı

Resmi: Crutchlow, 2021'de Yamaha'nın test sürücüsü olacak
MOTOGP

Resmi: Crutchlow, 2021'de Yamaha'nın test sürücüsü olacak

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.