COVID-19 testi negatife dönen Nakagami, Arjantin'de yarışacak

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Japon sürücü, İspanya'dan Arjantin'e gitmeden önce pazartesi günü COVID-19 testine girmiş fakat bu testin pozitif çıkmasının ardından Arjantin GP'sine katılmasına izin verilmemişti.

Nakagami, sonrasında birkaç kez daha teste girdi ve bunların hepsi pozitif çıktı.

Fakat Japon sürücüde hastalığa dair hiçbir belirti yoktu ve ilk pozitif testten bu yana, her iki günde bir teste girmeyi sürdürdü. Şimdi son birkaç testi negatif çıktı.

Bu hafta sonu Arjantin GP'nin programı, navlun krizi nedeniyle değişti ve cuma günü hiçbir etkinlik yapılmamasına karar verildi. Bu da Nakagami'ye geri dönüş şansı verdi. Arjantin'e uçan Nakagami, cumartesi günü itibariyle piste çıkacak.

LCR ekibi patronu Lucio Cecchinello'dan kısa bir açıklama şöyle: "Taka'nın bu hafta başında Arjantin'e uçmadan önce girdiği COVID-19 testi pozitif çıktı fakat kendisinde hastalığa dair hiçbir belirti yoktu."

“Tıbbi danışmanımızla beraber, testi iki günde bir şeklinde tekrarlama kararı aldık."

"Şimdi girdiği son testler negatif çıktı ve IRTA/Dorna ile kararlaştırıldığı şekilde Cumartesi sabahı padoka geri dönecek."

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: MotoGP