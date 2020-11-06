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MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

COVID-19 testi negatif çıkan Rossi, Avrupa GP'de yarışacak

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COVID-19 testi negatif çıkan Rossi, Avrupa GP'de yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, ikinci COVID-19 testinin de negatif çıkmasının ardından bu hafta sonu yapılacak Avrupa GP'ye katılacak.

Dokuz kez dünya şampiyonu, Aragon GP öncesinde girdiği COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü son iki yarışı kaçırmıştı.

Yamaha sürücüsünün salı günü yaptığı COVID-19 testi de pozitif çıktı ve Yamaha bundan ötürü bu hafta sonu için Garrett Gerloff'u çağırdı.

Perşembe günü tekrar COVID-19 testine giren Rossi'nin testi negatif çıktı ve karantinadan çıkmasına izin verildi. İtalyan sürücü sonrasında ikinci bir test için Valencia'ya geldi.

Rossi burada ikinci bir teste girdi ve sonuçları beklemeye başladı. Bundan ötürü de cuma günkü antrenmanları kaçırdı.

Ancak Rossi, test sonucunun negatif çıkmasından ötürü Avrupa GP'de yarışma iznini kaptı. Takım, İtalyan efsanenin üçüncü seansla birlikte pistlere geri döneceğini açıkladı.

İtalyan sürücü, geçtiğimiz hafta verdiği demeçte kendisini formda hissettiğini söylemişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Pilotlar Garrett Gerloff , Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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