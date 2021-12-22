Çift görme sorunu yaşayan Marquez'in durumu iyiye gidiyor

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Kasım ayındaki Portekiz Grand Prix'si öncesinde geçirdiği antrenman kazasında, beyin sarsıntısı geçirmiş ve çift görme sorunu yaşamaya başlamıştı.

28 yaşındaki sürücü, çift görme teşhisi nedeniyle yılın son iki yarışını kaçırdığı gibi, sezon sonu testini de kaçırdı. Marquez, 2011 MotoGP Sepang yarışında geçirdiği kazada da aynı gözüne zarar vermişti ve hatta bu kaza, yarış kariyerinin sonu oluyordu.

Şimdi Marquez'in durumu hakkında yeni bir güncelleme yayınlandı ve iki aylık tedavi sürecinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Honda, Marquez'in iyileşme süreci hakkında kesin bir tarih vermekten kaçınırken, 2022 sezonuna hazırlanabilmek adına fiziksel testlere hız vereceği doğrulandı.

Açıklamada şöyle denildi: "Geçen Ekim ayındaki Portekiz GP'si için antrenman yaparken yaptığı kaza sonrası çift görme teşhisi konan Repsol Honda Team sürücüsü, gözüyle alakalı son iki ayda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek üzere düzenli olarak göz doktoruna ziyaretlerde bulundu."

"Bu incelemeler esnasında, şimdiye kadar kaydedilen ilerleme olumlu kabul edildi ve sonuç olarak Marquez, önümüzdeki birkaç hafta boyunca mevcut tedavi yöntemi ile devam edecek."

"Marc Marquez, tedavi planının yanı sıra önümüzdeki haftalarda Dr Sanchez Dalmau gözetiminde periyodik incelemelerden geçmeye devam edecek."

"Durum, Marquez'in kendisini yeni sezona fiziksel olarak hazırlamak için fiziksel antrenman yapmaya devam etmesine engel değil."

MotoGP'de pist üstü çalışmaları, 31 Ocak - 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek Shakedown ile başlarken, 5-6 Şubat'ta sezon öncesi testi gerçekleştirilecek.