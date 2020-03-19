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MotoGP / Son dakika

Ciabatti: "MotoGP, Haziran veya Temmuz ayından önce yarış yapmayacak"

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Ciabatti: "MotoGP, Haziran veya Temmuz ayından önce yarış yapmayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Mar 2020 11:26

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Avrupa'daki kötüleşen koronavirüs durumu göz önüne alındığında, MotoGP sezonuna Haziran veya Temmuz'dan önce başlamalarının imkansız olacağını söyledi.

Katar'daki sezon açılışı, COVID-19 krizi nedeniyle iptal edildi ve o hafta sonu sadece Moto2 ile Moto3 yarışları yapıldı. Daha sonra Tayland, Austin ve Arjantin'deki üç yarış da ertelendi.

Sezonun şimdi 3 Mayıs'taki İspanya yarışıyla başlaması planlanıyor. Ancak bu senaryo, Avrupa'daki hükümetler tarafından salgını önlemek amacıyla alınan önlemler nedeniyle şüphe altında.

Şu noktada İspanya'da 14.000'den fazla COVID-19 vakası ve 600'den fazla ölüm bildiriliyor. İtalya'da ise 35.000 vaka ve 3.000'e yakın ölüm var.

Ciabatti, Moto.it'e şunları söyledi: "Tüm istatistikleri yakından takip ediyorum ve sanırım yakında İtalya'da gördüğümüz sayıları kıtanın geri kalanında da göreceğiz."

"Rakamları inceleyecek olursak, dünya şampiyonasının Haziran veya Temmuz'dan önce başlayacağını düşünmek imkansız."

"Çin'de otoriter bir şekilde çok sıkı önlemler alındı; istisnasız her şeyi durdurdular ve işte durum bu. İki ay sonra şimdi düzelmeye başlıyorlar. Bu, demokratik sistemimizle daha da uzun sürecek."

Ciabatti, geleneksel dört haftalık yaz tatilinin tıpkı Formula 1'de olduğu MotoGP'de de iptal edilmesini bekliyor.

"Şu anda, şampiyonanın Temmuz ayında üç haftalık bir arası var: koşullar izin verirse, bu süre içinde birkaç GP yapılabilir. Şampiyona daha kompakt olacak, bazı pistlerde Aralık ayında dahi yarışmak mümkün olacak."

"Sanırım birkaç yıl öncesinde olduğu gibi 17 ya da 18 GP'ye sahip olma olasılığı var. Ama bu tamamen teoride olan bir şey. Kimse durumun normale döneceğini söyleyemiyor."

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Editör Jamie Klein

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