MotoGP

Checa: “Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’ye bir yıl erken geçti”

Eski MotoGP sürücüsü Carlos Checa, Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP’ye geçiş zamanlamasının doğru olmadığını düşünüyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:41

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha ile MotoGP’ye geçti. Ancak temsilcimizin Yamaha YZR-M1’e ve Michelin lastiklere uyum süreci beklendiği gibi ilerlemedi. Sezon boyunca yalnızca 18 puan toplayabilen Toprak, Endonezya Grand Prix’sindeki antrenman seansında yaşadığı kazada omzundan sakatlandı ve sezonun son beş yarışını kaçırmak zorunda kaldı.

Checa’ya göre Toprak, Yamaha’nın rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığı ve Michelin lastiklerin Pirelli’den farklı karakterinin uyum sürecini zorlaştırdığı bir dönemde MotoGP’ye geçti.

Checa, Motosprint’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Orada son derece yetenekli sürücüler var. Her zaman aralarından fark yaratan bir veya iki isim çıkıyor ancak şu anda performans büyük ölçüde kullandığınız motosiklete bağlı."

"Toprak çok büyük bir yetenek. Ön grupta mücadele edebileceğinden hiç şüphem yok. Ancak Yamaha için mümkün olan en kötü dönemde, özellikle de Michelin lastiklerle MotoGP’ye geldi. Oysa kariyeri boyunca Pirelli lastiklere alışmıştı.”

“Bence MotoGP’ye bir yıl erken geçti. Menajeri Kenan Sofuoğlu bana böyle bir fırsatın ortaya çıktığını ve daha fazla beklemenin zor olduğunu söyledi."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ben olsam beklerdim. Çünkü şu anda Toprak, Superbike’taki son dönemine kıyasla çok daha kötü bir konumda."

"Pirelli lastiklerle kesinlikle bir miktar toparlanacaktır. Ancak Yamaha ilerleme kaydedemezse işler zor olacak. Özellikle motor konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Motor, kısa sürede değiştirilmesi en zor alanlardan biri. Bu nedenle Yamaha’nın toparlanması kolay olmayacak.”

Checa, modern MotoGP’de motosikletlerin teknolojik açıdan çok hızlı geliştiğini ve doğru ekipmana sahip olmanın giderek daha belirleyici hâle geldiğini de vurguladı.

“Teknoloji günümüzde çok büyük bir sıçrama yaptı. Sürücülerin artık doğru motosikleti bulması gerekiyor. Çünkü dünyanın en iyi sürücüsü bile yanlış motosikletin üzerindeyse fark yaratmakta ve kazanmakta zorlanır."

"Teknolojik açıdan motosikletler o kadar gelişti ki sürücü hâlâ fark yaratabiliyor ancak bunu yapmak giderek zorlaşıyor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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