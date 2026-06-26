Checa: "Toprak, MotoGP’ye olabilecek en kötü dönemde geldi"

500cc Grand Prix galibi, Dünya Superbike şampiyonu ve DAZN yorumcusu Carlos Checa, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçişini değerlendirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, üç Dünya Superbike şampiyonluğunun ardından bu sezon MotoGP'ye geçti. Ancak Yamaha'nın bu sezon rekabetçiliği beklenenin altında kaldı ve Toprak'ın şu ana kadarki en iyi sonucu 11. sıra oldu. Ancak Yamaha, mevcut paketini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Carlos Checa, Toprak’ın kariyer planlaması konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Toprak için en iyi seçenek, bu yıl Superbike'ta kalıp 2027'ye hazırlanmak olurdu."

"Ancak bunun için Yamaha ile Superbike'ta devam etmesi gerekiyordu. Bunun onun için iyi bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Giorgio Barbier Fotoğraf: Pirelli

"Toprak'ın şimdiden gelecek yıl için çalışması gerekiyor çünkü bu sezon onun açısından büyük ölçüde sona ermiş durumda."

"En üst seviyeye ulaşmak için doğru motosiklete, doğru sürücüye ve doğru stratejiye ihtiyacınız vardır."

"Toprak muazzam bir yetenek. Onu bir Ducati'de görmek ilginç olurdu."

"Çok güçlü bir kazanma arzusu var. Bu hoşuma gidiyor. Ben böyle savaşçı sürücüleri seviyorum. Ama bence MotoGP'ye olabilecek en kötü dönemde geldi."

"Şu anda Yamaha zirve mücadelesinde değil. Bence geçiş için bir yıl daha beklemeliydi. Böylece mümkün olan en kötü kombinasyonun içine girmiş oldu."