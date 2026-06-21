Çekya GP'den men edilen Bezzecchi, davranışı nedeniyle özür diledi

MotoGP dünya şampiyonası lideri Marco Bezzecchi, cumartesi günkü sprint yarışında bir görevliyle yaşadığı tartışmanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakemlerin incelemesine sevk edilmişti.

Yarışın bitimine iki tur kala kaza yapan 27 yaşındaki sürücü, pist kenarındaki görevliler tarafından kaldırılmaya çalışılan fabrika Aprilia motosikletine doğru koştu. Motosiklet üzerindeki görüntülerde, görevliler motosikleti çakıl havuzundan çıkarırken bir görevlinin muhtemelen istemeden gaz verdiği görüldü.

Bu durumun Bezzecchi'yi sinirlendirdiği ve İtalyan sürücünün görevliyi ittiği ve fiziksel temasta bulunduğu görüntülere yansıdı.

Yarış sonrasında hakemler tarafından ifadeye çağrılan Bezzecchi, sportmenlik dışı davranış nedeniyle pazar günü yapılacak Çekya Grand Prix'sinden men cezası aldı.

Aprilia'nın cumartesi akşamı yaptığı itiraz da reddedildi. Hakem kurulu başkanı Simon Crafar liderliğindeki komite, sürücülerin bir olayın hemen ardından yoğun duygular yaşayabileceğini kabul ederken, bu durumun görevlerini yapan pist personeline yönelik fiziksel müdahaleyi haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Bezzecchi, pazar sabahı yayımladığı açıklamada davranışını savunmadı ve özür diledi: "Pist görevlisine yönelik davranışım nedeniyle tüm MotoGP camiasından özür dilemek istiyorum."

"Güvenliğimizi sağlamak için görevlilerin ne kadar büyük emek ve fedakârlık yaptığını biliyorum."

"Bu tür bir durum yaşanmamalıydı ve bunun hiçbir mazereti yok."

"Herkesten, Aprilia Racing'den ve tüm taraftarlarımdan özür diliyorum."

Bezzecchi'nin yarıştan men edilmesi nedeniyle fabrika Aprilia takımı Çekya Grand Prix'sinde yalnızca Jorge Martín ile mücadele edecek.