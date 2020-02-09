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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Çaylak Marquez Sepang'da Honda'nın beklentilerini aştı

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Çaylak Marquez Sepang'da Honda'nın beklentilerini aştı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
9 Şub 2020 14:55

Honda patronu Alberto Puig çaylak pilot Alex Marquez'in Sepang'da geçirdiği üç günlük sezon öncesi testindeki performansının "beklenilenden daha iyi" olduğunu söyledi

2019 Moto2 dünya şampiyonu, 2020'de abisi Marc'ın yanına Fabrika Honda takımına katıldı ve premier klasman tarihinde ilk defa kardeşler aynı takımda yarışacaklar.

Alex ilk sürüşünü 2019 model RC213V ile Kasım'da Valencia ve Jerez testlerinde yaptı, ancak 2020 motorunu ilk defa Sepang shakedownunda ve bu hafta yapılan resmi testlerde kullandı.

Sepang testlerini toplam turlarda en iyi çaylak olarak 18.sırada, birincinin 0.693 saniye arkasında tamamladı. 

Alex'in ilerlemesi ve MotoGP'ye yaklaşımı konusunda konuşan Puig şunları söyledi: "Alex bence iyi bir test dönemi geçirdi çünkü dün (Cumartesi) yarış simülasyonu yaptı.

"Dürüst olmak gerekirse bizim beklediğimizden biraz daha iyiydi. Bu klasman zor ve Sepang'daki ilk testler karışık. Ancak kendisinin bir metodu olduğunu görebilirsiniz, çok yapısal ilerliyor.

"Motosiklete yaklaşımı konusunda abisiyle farklı konumdalar, ancak basit konularda, onun bu işe yaklaşımı konusunda benzer durumdalar.

"Konuşmaları bakımından, analizleri bakımından ve testlere hazırlanma durumundan benzer mental programa sahipler.

"Tabii ki de bu onun için kolay olmayacak. Dün atılan turları gördünüz, bu klasman her zamanki gibi çok yakın olacak.

"Ancak ona umut ve şans vermeliyiz ve onu destekleyeceğiz."

Pazar gününün ardından Alex Marquez, testlerdeki genel çıkarımının "çok ama çok pozitif olduğunu" söyledi. Kullanılmış lastik temposunun altını çizen genç pilot, geliştirmesi gereken alanların taze lastiklerler tek turdaki temposunu artırmak olarak belirledi.

Açıklamasında genç Marquez şunlardan bahsetti:  "Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum, gittikçe daha çok hızlanıyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum, ki bu çok önemli, benim için en önemli şey.

"Şunu biliyoruz ki sezon öncesinde artık sadece 3 günümüz kaldı ve Katar GP'si için hazır olmalıyız, gittikçe de yaklaşıyoruz.

"Tabii ki daha çok gelişmeliyiz, daha çok şey öğrenmeliyim, özellikle kullanılmış lastiklerle. Bu hala geliştirmemiz gereken bir alan, aynı zamanda zaman ataklarında yeni lastiklerle tur atmayı da öğrenmeliyim.

"Ancak her geçen gün motosikletten daha çok şey öğreniyorum, daha çok hissiyat alıyorum. Bu yüzden genel çıkarmamız gereken ders gerçekten çok pozitif olduğu."

Oriol Puigdemont tarafından ek bildirim yapılmıştır.

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Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
2/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
3/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
4/10

Fotoğraf: Repsol Media

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
5/10

Fotoğraf: Repsol Media

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team
6/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
7/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
8/10

Fotoğraf: Repsol Media

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
9/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
10/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Alex Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

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