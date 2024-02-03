MotoGP Sepang testleri: Shakedown'ı çaylak Acosta lider tamamladı!

MotoGP'deki ilk sezonunda GasGas Tech3 KTM ile yarışacak olan son Moto2 şampiyonu Acosta, cumartesi günkü son seansta üç günün en hızlı zamanını elde etti.

İspanyol sürücünün 1:58.189'luk derecesi KTM test sürücüsü Pol Espargaro'dan 0.066 saniye daha hızlıydı ve en iyi Honda motosikletini kullanan Johann Zarco'dan 0.211 saniye daha hızlıydı.

MotoGP'nin deneme sürüşü genellikle test ve çaylak sürücüler için ayrılmıştı. Ancak bu yılki imtiyaz kuralları Honda ve Yamaha'nın yarış sürücülerini kullanmasına izin verdi. Yani Zarco'ya pistte diğer sürücüler Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Honda), Alex Rins (Yamaha), Luca Marini (Honda) ve Takaaki Nakagami (Honda) de katıldı.

Gün boyunca kullandığı iki motosiklette de KTM'nin karbon şasisini kullanan Acosta, geçen yıl dünya şampiyonu Francesco Bagnaia tarafından elde pole pozisyonu zamanından 0.7 saniye daha yavaş olan ama deneme sürüşlerinin en hızlı zamanını elde etti

Ancak Acosta'nın zamanı Sepang yarışındaki en hızlı tur zamanından daha hızlıydı.

Yamaha'dan Quartararo, KTM test pilotu Dani Pedrosa ve iki Honda sürücüsünden en hızlısı olan Mir'in önünde en hızlı dördüncü oldu. Japon takımında Marc Marquez'in yerini alan takım arkadaşı Luca Marini, Rins'in kullandığı ikinci Yamaha'nın arkasında sekizinci oldu.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günü pistte Aprilia ile sadece bir sürücü, Lorenzo Savadori piste çıktı. Ancak İtalyan sürücü altı farklı motosiklet kullanarak günün en hızlı 12. zamanını elde etti.

Son gün pist üstü aktiviteleri pisti vuran şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık iki saat kısa sürdü.

Resmi sezon öncesi testi salı günü Sepang'da başlayacak ve perşembe gününe kadar devam edecek.

Son Gün Sonuçları: