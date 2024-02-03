Prime'a abone ol
MotoGP Sepang shakedown
Haberler

MotoGP Sepang testleri: Shakedown'ı çaylak Acosta lider tamamladı!

Çaylak pilot Pedro Acosta, MotoGP'nin resmi sezon öncesi testi öncesinde Sepang pistinde yapılan deneme sürüşünde en hızlı zamanı yaptı.

Germán Garcia Casanova
Editör Germán Garcia Casanova
Yayın tarihi
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

MotoGP'deki ilk sezonunda GasGas Tech3 KTM ile yarışacak olan son Moto2 şampiyonu Acosta, cumartesi günkü son seansta üç günün en hızlı zamanını elde etti.

İspanyol sürücünün 1:58.189'luk derecesi KTM test sürücüsü Pol Espargaro'dan 0.066 saniye daha hızlıydı ve en iyi Honda motosikletini kullanan Johann Zarco'dan 0.211 saniye daha hızlıydı.

MotoGP'nin deneme sürüşü genellikle test ve çaylak sürücüler için ayrılmıştı. Ancak bu yılki imtiyaz kuralları Honda ve Yamaha'nın yarış sürücülerini kullanmasına izin verdi. Yani Zarco'ya pistte diğer sürücüler Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Honda), Alex Rins (Yamaha), Luca Marini (Honda) ve Takaaki Nakagami (Honda) de katıldı.

Gün boyunca kullandığı iki motosiklette de KTM'nin karbon şasisini kullanan Acosta, geçen yıl dünya şampiyonu Francesco Bagnaia tarafından elde pole pozisyonu zamanından 0.7 saniye daha yavaş olan ama deneme sürüşlerinin en hızlı zamanını elde etti

Ancak Acosta'nın zamanı Sepang yarışındaki en hızlı tur zamanından daha hızlıydı.

Yamaha'dan Quartararo, KTM test pilotu Dani Pedrosa ve iki Honda sürücüsünden en hızlısı olan Mir'in önünde en hızlı dördüncü oldu. Japon takımında Marc Marquez'in yerini alan takım arkadaşı Luca Marini, Rins'in kullandığı ikinci Yamaha'nın arkasında sekizinci oldu.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günü pistte Aprilia ile sadece bir sürücü, Lorenzo Savadori piste çıktı. Ancak İtalyan sürücü altı farklı motosiklet kullanarak günün en hızlı 12. zamanını elde etti.

Son gün pist üstü aktiviteleri pisti vuran şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık iki saat kısa sürdü.

Resmi sezon öncesi testi salı günü Sepang'da başlayacak ve perşembe gününe kadar devam edecek.

Son Gün Sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Zaman/Fark Tur
1 Spain Pedro Acosta  Tech3 1'58"189 33
2 Spain Pol Espargaro  Test team KTM +0"066 26
3 France Johann Zarco  LCR Honda +0"211 39
4 France Fabio Quartararo  Yamaha Factory +0"249 38
5 Spain Dani Pedrosa  Test team KTM +0"289 32
6 Spain Joan Mir  Repsol Honda +0"328 47
7 Spain Alex Rins  Yamaha Factory +0"354 37
8 Italy Luca Marini  Repsol Honda +0"746 46
9 United Kingdom Cal Crutchlow  Test team Yamaha +0"794 54
10 Japan Takaaki Nakagami  LCR Honda +0"883 44
11 Italy Michele Pirro  Test team Ducati +1"141 37
12 Italy Lorenzo Savadori  Test team Aprilia +1"811 68
13 Germany Stefan Bradl  Test team Honda +2"910 14
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Arjantin takvimden çıkarıldı, MotoGP takvimi revize edildi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Germán Garcia Casanova
Daha fazlası
Germán Garcia Casanova
Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!

Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!

MotoGP

Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi! Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!

Marquez sezon sonu testinde Ducati ile sürüş yapabilecek

Marquez sezon sonu testinde Ducati ile sürüş yapabilecek

MotoGP

Marquez sezon sonu testinde Ducati ile sürüş yapabilecek Marquez sezon sonu testinde Ducati ile sürüş yapabilecek

Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak

Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak

MotoGP
San Marino GP

Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak

Son Haberler

Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

F1 Formula 1

Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır" Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

F1 Formula 1

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim" Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

F1 Formula 1

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek" Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?

Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?

F1 Formula 1

Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı? Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol