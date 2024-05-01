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MotoGP Jerez Nisan Testi

Zarco'nun yeni Honda MotoGP prototipi hakkında "çok olumlu yorumları" yok

LCR Honda sürücüsü Johann Zarco, İspanya GP sonrası testte ilk kez denediği Honda'nın yeni MotoGP prototipinden pek etkilenmedi.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Johann Zarco, LCR Honda

Fotoğraf: Team LCR

Hem Zarco hem de takım arkadaşı Takaaki Nakagami, HRC test sürücüsü Stefan Bradl'ın geçen hafta sonu İspanya'da aynı motosikletle yarışmasının ardından Pazartesi günü Jerez'de RC213V'nin elden geçirilmiş versiyonunu kullandı.

Bununla birlikte, Honda'nın yenilenmiş motosikletiyle ilgili ilk izlenimler genel olarak zayıftı ve Zarco motosikletin performansta bir adım ilerleme sağlayamadığını söyledi.

Zarco, "Üzerinde birkaç tur attık ve bu motosikletten gerçekten çok olumlu yorumlar alamadık. Sadece bir alan daha iyiydi ama geri kalanı [değildi].

"Tur zamanı gelmiyordu. Yani henüz 'tamam, bir adım attık' diyebileceğimiz bir motosiklet değil. Belki de bu testte yeni motosikletle bir adım atmayı bekliyordum, [ama] bunu başaramadım."

"Şu anda, evet, motosikletin temposu, yeni motosiklet bile, performans vermiyor." dedi.

Yeni prototipi denedikten sonra Zarco, test amacıyla bazı yeni parçalar takılmış olsa da İspanya GP'sinde kullandığı motosiklete geri döndü.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, LCR Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransız sürücü yeni 'laboratuvar motosikletinin' geliştirilmesinde daha fazla yer almayı beklemiyor ve daha önce Barselona'da özel bir çalışmada aynı özellikleri test eden fabrika takımı sürücüsü Joan Mir'in yorumlarını tekrarlıyor.

"Bence hayır, çünkü öyle olmasaydı teste devam ederdik. Motosikletin doğuş şekli normalde daha iyi bir performans vermeli. Ve birkaç ayarlamadan sonra vermediğinde onu bir kenara koymalıyız."

Ancak Zarco, Barselona ve Jerez testlerinde yarışçıları memnun edemese bile HRC'den laboratuvar motosikleti üzerindeki çalışmalarını durdurmasını istemeyeceğini açıkça belirtti.

"Honda'ya test ekibiyle nasıl çalışmaları gerektiğini söylemek benim işim değil. Şimdi tüm sürücüler bu yeni motosikleti test ediyor ve istediğimiz doğru hissi alamadık."

"Belki de test ekibi artık bu motosiklet üzerinde çalışmayacak. Bunu size söyleyemem ama Honda'ya asla bu motosiklet üzerinde çalışmayın demeyeceğim çünkü bunu yapacak konumda değilim."

Zarco ve Mir yeni laboratuvar motosikleti hakkında aynı yorumları paylaşırken, Zarco Jerez testini genel olarak olumlu buldu ve Honda'nın MotoGP'de gitmesi gereken yönü bulmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

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