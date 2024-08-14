Marquez bu sezon MotoGP'de en çok kaza yapanlar listesinde başı çekiyor

Bir sürücünün MotoGP sezonunu analiz ederken önemli bir gösterge olan kaza sayısı, genellikle bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Ancak bazı durumlarda, puan tablosunda üst sıralarda yer alan sürücüler bile kendilerini sık sık çakıl havuzunda bulabilir.

Gresini'den Marc Marquez, Honda'dan Ducati'ye geçtikten sonra gülümsemesini geri kazanmış ve dört kez podyuma çıkarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelmiş olabilir ancak gerçek şu ki karmaşık ve kazaya meyilli RC213V olmadan bile sık sık düşmeye devam ediyor.

Altı kez Dünya Şampiyonu olan sürücü bu ay Silverstone'da yapılan Britanya Grand Prix'sinin ardından, Honda'daki 11 yıllık görevinin büyük bölümünde görülen eğilimi sürdürerek, 2024'te şu ana kadar en çok kaza yapan sürücüler listesinin başında yer alıyor. Şu ana kadarki 10 yarış hafta sonunda toplam 15 kez kaza yaparak, 23 kazayla rekor kırdığı 2023 yılındaki rekorunu egale etme ya da geçme yolunda ilerliyor.

Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta, yılın ilk yarısında 12 kez kaza yaparak sıralamada ikinci sırada yer alırken, bu sayı daha deneyimli KTM pilotu Brad Binder ile aynı.

Honda ikilisi Johann Zarco ve Joan Mir ile VR46'dan Marco Bezzecchi, tur başına ortalama bir kaza ile 10'ar kaza yaparak sıralamada üçüncü sırada yer alıyor.

Aprilia'dan Maverick Vinales ve Pramac'tan Franco Morbidelli'nin sekizer kaza ile 2023'teki sayılarını çoktan geçerken, Yamaha'nın yeni sürücüsü Alex Rins'in de sekiz kazayla 2023'teki sayısına şimdiden ulaşmış durumda.

Şampiyona kahramanları arasında yer alan Pramac'tan Jorge Martin, yaz tatilinden önceki Almanya GP'sinin liderliği de dahil olmak üzere 2024'te şu ana kadar yedi kaza geçirirken, Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini fabrika Ducati'leriyle beşer kez kaza yaptı.

Sürücüleri en çok kaza yapan üreticiler açısından, Ducati 66 kaza ile başı çekiyor ancak rakiplerinin çoğunun dört motosikletine karşılık toplam sekiz motosiklete sahip olması bu tabloya yol açıyor.

KTM sürücüleri bu yıl 42 kez kaza yaparken, Honda dörtlüsü 2024'te sürülmesi zor bir motosiklet olan Honda ile 29 kez kaza yaptı.

Sadece iki motosikleti olan Yamaha, Rins ve Fabio Quartararo'nun toplamda 13 kaza yapmasıyla listenin sonunda yer alıyor.