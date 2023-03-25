Büyük kazanın ardından Espargaro akciğer kontüzyonu geçirmiş ve çenesi kırılmış
MotoGP Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında büyük bir kaza geçiren Pol Espargaro'nun akciğer kontüzyonu geçirdiği, çenesinin kırıldığı ve sırt omurunda kırık olduğu duyuruldu.
Honda'da geçirdiği iki sıkıntılı sezonun ardından 2023'te Tech3 GASGAS ile KTM'ye dönüş yapan Espargaro, zorlu kış testlerinin ardından sezona da güçlü başlangıç yapamadı.
Birinci antrenman seansında 20. sırada kalan Espargaro için ikinci antrenman seansı daha da kötü bir şekilde sonlandı. Seansın başında küçük bir sorun yaşayan Espargaro, seansın bitmesine 14 dk kala 10. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve motoruyla birlikte taklalar atarak bariyerlere doğru yuvarlandı.
Bu korkunç kazanın ardından seans kırmızı bayraklarla durdurulurken doktorlar hızlı bir şekilde Espargaro'ya müdahale ettiler. Önce tıbbi merkeze kaldırılan Espargaro, çok geçmeden Faro'daki hastaneye kaldırıldı.
MotoGP Doktoru Angel Charte, Espargaro'nun bu kaza sonrasında özellikle akciğer kontüzyonu geçirdiğini ancak herhangi bir nörolojik sorun göstermediğini söylerken, diğer taraftan çenesinin kırıldığı ve sırt omurunda kırık olduğu duyuruldu.
Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing crash
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Dr Charte, "Tüm sırt, bel ve kuyruk sokumu bölgesinde yüksek enerjili düşüşle birlikte büyük bir çoklu travma kontüzyonu yaşadı."
“Faro'daki hastanede testler yapıldıktan sonra kapsamın ne olduğunu görmemiz gerekecek."
"Boyun açısından iyi. Nörolojik olarak iyi, bilincini hiçbir zaman kaybetmedi."
"Onu hiçbir zaman entübe etmek zorunda kalmadık ancak ciddi bir akciğer kontüzyonu olduğu doğru."
"Bilinci açık ve odaklıydı. Biraz sakinleştirici aldı ama nörolojik muayenesi tamamen normal." dedi.
Bu açıklamadan sonra MotoGP, Espargaro'nun akciğer kontüzyonu geçirdiğini, çenesinin kırıldığını ve sırt omurunda kırık olduğunu doğruladı.
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