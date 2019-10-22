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MotoGP / Son dakika

Burgess: “Rossi belki de sporda fazla kaldı”

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Burgess: “Rossi belki de sporda fazla kaldı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Eki 2019 12:20

Valentino Rossi’nin eski ekip şefi Jeremy Burgess, İtalyan sürücünün MotoGP’de belki de gereğinden fazla kaldığını düşünüyor.

Tecrübeli Avustralyalı mühendis Burgess, 2000’den 2013’e kadar Rossi ile birlikte çalışmıştı ve İtalyan sürücünün MotoGP’deki şampiyonluklarında onunla beraberdi.

Rossi, 2014 sezonu için ekibinde değişiklikler yapmış ve Burgess’in yerine Silvano Galbusera’yı getirmişti. Galbusera da bu sene sonunda görevini bırakacak.

40 yaşındaki Rossi, fabrika Yamaha takımında zorlu bir sezon geçiriyor ve şu anda takım arkadaşı Maverick Vinales ile uydu takımı sürücüsü çaylak Fabio Quartararo’nun gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

Bu hafta sonu Phillip Island’da gerçekleştirilecek olan yarış öncesinde konuşan Burgess, Rossi’nin en çok zarar gördüğü alanın sıralama turlarındaki performansı olduğunu söyledi.

Rossi bu sene sadece iki kez ilk çizgiden başladı ve ortalama sıralama pozisyonu 8.5 oldu. Vinales’in ortalama sıralama pozisyonu 4.5 iken, Quartararo’nun 3.9 oldu.

 

Burgess, “Belki de sporda biraz fazla kaldı. Endişelendiren ve üzen şey ise sıralama turlarındaki performansı.”

“Birkaç sene önce sıralama turlarını 10. sırada tamamlasa hiçbir şekilde endişelenmezdik. Dört, beş sıra kazanıp podyumda olacağını veya podyumu zorlayacağını bilirdik.”

“Bunun kaygan bir yamaçtan aşağıya atılan bir başka adım olup olmadığını kim bilebilir?” dedi.

Rossi, geçtiğimiz haftaki Motegi yarışında, Haziran ayındaki Assen yarışından sonra ilk kez yarış dışı kaldı. Rossi, ilk virajda düşene kadar 11. sırada ilerliyordu.

Nisan ayındaki Austin yarışından bu yana podyumu bulunmayan Rossi, “Bu biraz zor, çünkü iyi geçen birkaç yarıştan sonra sorunlar yaşadığımız yarışlar geçirdik.”

“Ne yazık ki bir hata yaptım, ancak daha iyi sıralar için savaşmayı isterdik. Zorlu bir yarıştı, çünkü hızım harika değildi.”

“Rins ve Crutchlow ile savaşabilecek potansiyelim vardı, ancak startta zaten arkalardaydım ve ilk turda sıra kaybettim. Yani pozisyon kazanabilecek harika değildim.” dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Editör Jamie Klein

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