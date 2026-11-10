MotoGP

Bulega: "Toprak, MotoGP'ye damga vuracağını düşünmüştüm"

WorldSBK’de 2026 sezonunu domine eden ve gelecek yıl MotoGP’ye adım atacak olan Nicolo Bulega, Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk sezonundan beklentilerinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 10 Kas 2026 13:32

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha ile MotoGP’ye geçiş yaptı. Paodkta büyük heyecan yaratan bu transfer, ne yazık ki milli sporcumuz açısından oldukça zorlu bir ilk sezona dönüştü.

Michelin lastiklere uyum sağlamakta zorlanan Razgatlıoğlu, rekabetçi olmaktan uzak Yamaha YZR-M1 ile sezonun büyük bölümünü puan mücadelesinin gerisinde geçirdi. Milli sürücü, sakatlığı nedeniyle sezonun son beş yarışını da kaçırmak zorunda kaldı.

Razgatlıoğlu’nun eski WorldSBK rakiplerinden Nicolo Bulega ise Moto.it’ye verdiği röportajda, temsilcimizin MotoGP’deki ilk sezonuna ilişkin beklentilerini anlattı.

Gelecek sezon VR46 ile MotoGP’de yarışacak olan Bulega’ya, Toprak’ın yaşadığı zorlukların kendi geçişi konusunda endişe yaratıp yaratmadığı soruldu.

İtalyan sürücü, beklentilerinin daha yüksek olduğunu gizlemedi: “Bu oldukça yerinde bir soru. Toprak sanki dünyayı kasıp kavuracakmış gibi görünüyordu ama sonuçta çok fazla şey yapamadı.”

“Üst üste kötü sonuçlar aldığınızda inancınızı kaybetmek elbette kolay. Çok fazla yarış var, sezon uzun ve pes etmek kolaylaşabiliyor. Toprak’ın pes ettiğini düşünmüyorum ancak Yamaha şu anda kullanması zor bir motosiklet.”

“Dünya şampiyonluğu kazanmış, olağanüstü bir sürücü olan Quartararo bile sık sık zorlanıyor ve tablonun sonlarında yer alıyor. Toprak’ı kazanabilecek bir konumda görmek isterim. Onun sezonunu değerlendirmeden ve hakkında hüküm vermeden önce bunu görmemiz gerekiyor.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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