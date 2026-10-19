MotoGP Avustralya GP

Bulega, MotoGP transfer sürecini açıkladı: “KTM en gerçekçi seçenekti”

Dünya Superbike şampiyonu Nicolo Bulega, 2027 MotoGP sezonu için VR46 ile anlaşmadan önce KTM’ye geçiş seçeneğinin son derece somut olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 12:35

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Nicolo Bulega, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati ile dominant bir sezonun ardından WorldSBK şampiyonluğuna ulaşan Nicolo Bulega, 2027’de VR46 Ducati koltuğuna oturmadan önce kariyerinde farklı bir yol ayrımına geldiğini açıkladı. 2026 için Ducati’nin 850cc’lik yeni motosiklet geliştirme ve Pirelli lastikleri test programına dahil olan İtalyan sürücü, bir dönem transfer pazarındaki yoğunluk nedeniyle Ducati çatısı altındaki şansını kaybetme noktasına gelmişti. Adı Trackhouse Aprilia ve KTM ile anılan Bulega, VR46 ile anlaşmadan önceki dönemin perde arkasını paylaştı.

Valentino Rossi'nin takımı VR46 ile sözleşme imzalayan Bulega, GPOne’a verdiği özel röportajda o dönemki en güçlü seçeneğinin KTM olduğunu aktardı: "Gündemin merkezinde yer alan en önemli sürücülerin hamlelerini yapmalarını beklemek zorundaydık.”

Nicolo Bulega, Misano Ducati testinde

Fotoğraf: Getty Images Europe

“KTM'ye katılma ihtimali masadaydı ve sanırım en gerçekçi seçenek de oydu. Menajerim bazı yöneticilerle toplantılar bile yapmıştı.”

“Aprilia ise biraz daha kısıtlı bir ihtimaldi. Ancak her zaman Ducati ile devam etmek istediğimi söyledim.”

“Takıma 2022'de geldim, Supersport ile başladık ve ardından bana doğrudan fabrika takımıyla Superbike'ta yarışma fırsatı verdiler. Birçok yarış kazandık ve bu yıl da dünya şampiyonluğu geldi.”

Nicolo Bulega, Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Ducati ile devam etmek benim en büyük arzumuzdu ve sonunda bunu başardık. Şimdi yeni bir mücadele başlıyor."

Önümüzdeki sezon VR46 Ducati takımında Fermin Aldeguer’in takım arkadaşı olacak olan Bulega, yeni motosikletler ve Pirelli lastikleri üzerindeki test tecrübesi nedeniyle rakipleri tarafından 2027'nin ilk yarışlarında büyük bir tehdit olarak görülüyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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