Bulega, Di Giannantonio'nun yerine MotoGP'de yarışabilir!
VR46'da sakatlanan Fabio di Giananntonio'nun yerine Nicolo Bulega'nın adı anılmaya başladı.
Fabio di Giannantonio, geçirdiği sakatlığın ardından bir süre pistlerden uzak kalacak ve bundan ötürü de sonraki iki yarışta yer alamayacak.
İtalyan sürücünün yokluğunda VR46'nın gidebileceği çok fazla seçenek bulunmuyor ve iddialara göre koltuk için adı geçen ilk isimlerden birisi Nicolo Bulega.
Bulega geçmişte Valentino Rossi'nin VR46 Academy'deki sürücülerinden birisiydi ve koltuk için adı ciddi şekilde anılmaya başladı.
WSBK'da başarılı bir ilk sezon geçiren Bulega, bu hafta sonu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile şampiyonluk için çekişecek.
Her ne kadar Bulega'nın şampiyon olma ihtimali az olsa da, bu yılki performansıyla doğrudan MotoGP için adaylar arasına girdi.
Bu konuda The Race'e konuşan VR46 yöneticisi Pablo Nieto şöyle dedi: "Elbette seçeneklerimizden birisi o çünkü çok iyi bir sezon geçiriyor. Fakat daha fazla seçenek üzerinde çalışıyoruz."
"Önümüzdeki birkaç gün içerisinde kararımızı vereceğiz."
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