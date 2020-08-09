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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro

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Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 09:08

KTM sürücüsü Pol Espargaro, Brno'da yapılan ısınma turlarında zirvede yer alan isim oldu.

Sarı bayrak ihlali nedeniyle zaman turu silinen ve yarışa gerilerden başlayacak olan Pol Espargaro, Isınma turlarında güçlü bir performans sergiledi.

İspanyol sürücü, bu sabah yapılan ısınma turlarının en hızlı ismiydi ve 1:57.037'lik bir zaman turu atmayı başardı. Gelecek yıl Honda fabrika takımına geçecek olan Espargaro'nun temposu seans boyunca oldukça istikrarlıydı.

Dün stratejik bir hata nedeniyle ikinci çizgide kalan Maverick Vinales, Espargaro'nun sadece 0.025 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yaparken, onu da sadece 0.037 saniye geriden ilk üç yarışın galibi Fabio Quartararo takip etti.

Franco Morbidelli'nin güçlü hafta sonu, ısınma turlarında da devam etti.

Petronas SRT sürücüsü, 1:57.137'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

KTM'den Brad Binder beşinci olurken, Takaaki Nakagami altıncı, Jack Miller yedinci ve Joan Mir sekizinci oldu.

İlk onu Aleix Espargaro ile Andrea Dovizioso tamamladı.

Yamaha'dan Valentino Rossi ancak 12. olabilirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Johann Zarco 15. oldu.

öte yandan Alex Rins, sol omzunu koruyabilmek adına sadece iki tur attı.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Pol Espargaro KTM 10 1'57.037     166.193
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 10 1'57.062 0.025 0.025 166.158
3 France Fabio Quartararo Yamaha 10 1'57.074 0.037 0.012 166.141
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 11 1'57.137 0.100 0.063 166.051
5 South Africa Brad Binder KTM 10 1'57.163 0.126 0.026 166.014
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 1'57.184 0.147 0.021 165.985
7 Australia Jack Miller Ducati 10 1'57.356 0.319 0.172 165.741
8 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'57.378 0.341 0.022 165.710
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'57.420 0.383 0.042 165.651
10 Italy Andrea Dovizioso Ducati 11 1'57.520 0.483 0.100 165.510
11 Spain Iker Lecuona KTM 10 1'57.548 0.511 0.028 165.471
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 11 1'57.578 0.541 0.030 165.428
13 Italy Danilo Petrucci Ducati 10 1'57.677 0.640 0.099 165.289
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'57.717 0.680 0.040 165.233
15 France Johann Zarco Ducati 10 1'57.767 0.730 0.050 165.163
16 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 10 1'57.792 0.755 0.025 165.128
17 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 10 1'58.040 1.003 0.248 164.781
18 Spain Alex Marquez Honda 10 1'58.389 1.352 0.349 164.295
19 Spain Tito Rabat Ducati 10 1'58.548 1.511 0.159 164.075
20 Germany Stefan Bradl Honda 10 1'58.957 1.920 0.409 163.511
21 Spain Alex Rins Suzuki 2        
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Brno Circuit
Pilotlar Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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