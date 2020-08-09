Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro

Sarı bayrak ihlali nedeniyle zaman turu silinen ve yarışa gerilerden başlayacak olan Pol Espargaro, Isınma turlarında güçlü bir performans sergiledi.

İspanyol sürücü, bu sabah yapılan ısınma turlarının en hızlı ismiydi ve 1:57.037'lik bir zaman turu atmayı başardı. Gelecek yıl Honda fabrika takımına geçecek olan Espargaro'nun temposu seans boyunca oldukça istikrarlıydı.

Dün stratejik bir hata nedeniyle ikinci çizgide kalan Maverick Vinales, Espargaro'nun sadece 0.025 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yaparken, onu da sadece 0.037 saniye geriden ilk üç yarışın galibi Fabio Quartararo takip etti.

Franco Morbidelli'nin güçlü hafta sonu, ısınma turlarında da devam etti.

Petronas SRT sürücüsü, 1:57.137'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

KTM'den Brad Binder beşinci olurken, Takaaki Nakagami altıncı, Jack Miller yedinci ve Joan Mir sekizinci oldu.

İlk onu Aleix Espargaro ile Andrea Dovizioso tamamladı.

Yamaha'dan Valentino Rossi ancak 12. olabilirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Johann Zarco 15. oldu.

öte yandan Alex Rins, sol omzunu koruyabilmek adına sadece iki tur attı.

Isınma turları sonucu: