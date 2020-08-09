Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro
KTM sürücüsü Pol Espargaro, Brno'da yapılan ısınma turlarında zirvede yer alan isim oldu.
Sarı bayrak ihlali nedeniyle zaman turu silinen ve yarışa gerilerden başlayacak olan Pol Espargaro, Isınma turlarında güçlü bir performans sergiledi.
İspanyol sürücü, bu sabah yapılan ısınma turlarının en hızlı ismiydi ve 1:57.037'lik bir zaman turu atmayı başardı. Gelecek yıl Honda fabrika takımına geçecek olan Espargaro'nun temposu seans boyunca oldukça istikrarlıydı.
Dün stratejik bir hata nedeniyle ikinci çizgide kalan Maverick Vinales, Espargaro'nun sadece 0.025 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yaparken, onu da sadece 0.037 saniye geriden ilk üç yarışın galibi Fabio Quartararo takip etti.
Franco Morbidelli'nin güçlü hafta sonu, ısınma turlarında da devam etti.
Petronas SRT sürücüsü, 1:57.137'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.
KTM'den Brad Binder beşinci olurken, Takaaki Nakagami altıncı, Jack Miller yedinci ve Joan Mir sekizinci oldu.
İlk onu Aleix Espargaro ile Andrea Dovizioso tamamladı.
Yamaha'dan Valentino Rossi ancak 12. olabilirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Johann Zarco 15. oldu.
öte yandan Alex Rins, sol omzunu koruyabilmek adına sadece iki tur attı.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Pol Espargaro
|KTM
|10
|1'57.037
|166.193
|2
|Maverick Viñales
|Yamaha
|10
|1'57.062
|0.025
|0.025
|166.158
|3
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|10
|1'57.074
|0.037
|0.012
|166.141
|4
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|11
|1'57.137
|0.100
|0.063
|166.051
|5
|Brad Binder
|KTM
|10
|1'57.163
|0.126
|0.026
|166.014
|6
|Takaaki Nakagami
|Honda
|10
|1'57.184
|0.147
|0.021
|165.985
|7
|Jack Miller
|Ducati
|10
|1'57.356
|0.319
|0.172
|165.741
|8
|Joan Mir
|Suzuki
|10
|1'57.378
|0.341
|0.022
|165.710
|9
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|10
|1'57.420
|0.383
|0.042
|165.651
|10
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|11
|1'57.520
|0.483
|0.100
|165.510
|11
|Iker Lecuona
|KTM
|10
|1'57.548
|0.511
|0.028
|165.471
|12
|Valentino Rossi
|Yamaha
|11
|1'57.578
|0.541
|0.030
|165.428
|13
|Danilo Petrucci
|Ducati
|10
|1'57.677
|0.640
|0.099
|165.289
|14
|Miguel Oliveira
|KTM
|10
|1'57.717
|0.680
|0.040
|165.233
|15
|Johann Zarco
|Ducati
|10
|1'57.767
|0.730
|0.050
|165.163
|16
|Bradley Smith
|Aprilia
|10
|1'57.792
|0.755
|0.025
|165.128
|17
|Cal Crutchlow
|Honda
|10
|1'58.040
|1.003
|0.248
|164.781
|18
|Alex Marquez
|Honda
|10
|1'58.389
|1.352
|0.349
|164.295
|19
|Tito Rabat
|Ducati
|10
|1'58.548
|1.511
|0.159
|164.075
|20
|Stefan Bradl
|Honda
|10
|1'58.957
|1.920
|0.409
|163.511
|21
|Alex Rins
|Suzuki
|2
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Çek GP
|Alt-etkinlik
|Warm Up
|Lokasyon
|Brno Circuit
|Pilotlar
|Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al , Pol Espargaro
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Matteo Nugnes