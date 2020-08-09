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MotoGP / Çek GP / Yarış raporu

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!

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Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 12:51

KTM sürücüsü Brad Binder, Çek Cumhuriyeti'nin Brno pistinde gerçekleştirilen Çek Grand Prix’sini rahat şekilde kazanmayı başardı.

KTM hafta sonu boyunca oldukça iyi bir tempoya sahipti ve yarışta güçlü olmaları zaten beklenen bir şeydi. Ancak Petronas SRT sürücüleri de iyi bir hafta sonu geçiriyorlardı.

Yarışın startıyla birlikte liderliğe Franco Morbidelli yükseldi ve ilk bölümü lider geçmeyi başardı.

Şampiyona lideri ve ilk iki yarışın galibi Fabio Quartararo, bu bölümde takım arkadaşıyla aynı tempoyu tutturamadı ve İtalyan sürücü, farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

KTM'le bu yıl MotoGP'de yarışmaya başlayan Brad Binder, Quartararo'yu güzel bir atakla geçerek Morbidelli'nin peşine takıldı.

Binder'in temposu çok daha iyiydi ve Peronas SRT sürücüsünü zorlanmadan geçmeyi başardı.

Sonrasında farkı yavaş yavaş açmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek henüz serideki üçüncü yarışında zafere ulaşmış oldu.

Bu, aynı zamanda 2017'de seriye katılan KTM'nin de serideki ilk zaferiydi.

Morbidelli, Binder'e geçildikten sonra farkın açılmasına engel olamadı ancak damalı bayrağı ikinci sırada görerek MotoGP kariyerindeki ilk podyumu kazandı.

Johann Zarco, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı ve tüm endişelerine rağmen ön bölümde kalmaya devam etti.

Ancak Pol Espargaro ile çekişmesinde İspanyol sürücüyle temas yaşadı ve bu temasın ardından Espargaro düşerek yarış dışı kaldı.

Bunun üzerine Zarco'ya "uzun tur" cezası verildi. Bunu çekmesine rağmen Zarco, üçüncü sırada finiş gördü ve Avintia Ducati'ye MotoGP'deki ilk podyumunu getirdi.

Ayrıca kendisi de 2018 yılından sonra ilk kez podyuma çıktı.

Suzuki'den Alex Rins, yarışın yıldız isimlerinden birisiydi, omzundaki sakatlığa rağmen harika bir yarış çıkaran Rins, son bölümde Zarco'yu zorladı. Fakat rakibini geçemese de dördüncü olarak iyi bir geri dönüşe imza attı.

Yine sessiz sedasız iyi bir yükseliş gerçekleştiren Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi beşinci sırada finiş gördü.

Miguel Oliveira altıncı olurken, ilk iki yarışın galibi Quartararo gerilemekten kurtulaamadı ve yedinci oldu.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, en iyi Honda sürücüsü olarak sekizinci oldu.

Jack Miller, Pramac Ducati ile ancak dokuzuncu olabilirken, ilk onu Aleix Espargaro tamamladı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso, takım arkadaşı Danilo Petrucci'nin önünde 11. oldu ve ilk ona dahi giremeyerek hayal kırıklığı yaşadı.

Cal Crutchlow 13. olurken, yine yarış içerisinde gerileyen Maverick Vinales 14. ve Honda'dan Alex Marquez 15. oldu.

Yarış içerisinde Joan Mir ve Iker Lecuona temas yaşayarak kaza yaptılar.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 21 -  
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 5.266 5.266
3 France Johann Zarco Ducati 21 6.470 6.470
4 Spain Alex Rins Suzuki 21 6.609 6.609
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 7.517 7.517
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 7.969 7.969
7 France Fabio Quartararo Yamaha 21 11.827 11.827
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 12.862 12.862
9 Australia Jack Miller Ducati 21 15.013 15.013
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 15.087 15.087
11 Italy Andrea Dovizioso Ducati 21 16.455 16.455
12 Italy Danilo Petrucci Ducati 21 18.506 18.506
13 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 21 18.736 18.736
14 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 19.720 19.720
15 Spain Alex Marquez Honda 21 24.597 24.597
16 Spain Tito Rabat Ducati 21 29.004 29.004
17 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 21 32.290 32.290
18 Germany Stefan Bradl Honda 21 55.977 55.977
  Spain Pol Espargaro KTM 9    
  Spain Joan Mir Suzuki 3    
  Spain Iker Lecuona KTM 3    
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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