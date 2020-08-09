Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!

KTM hafta sonu boyunca oldukça iyi bir tempoya sahipti ve yarışta güçlü olmaları zaten beklenen bir şeydi. Ancak Petronas SRT sürücüleri de iyi bir hafta sonu geçiriyorlardı.

Yarışın startıyla birlikte liderliğe Franco Morbidelli yükseldi ve ilk bölümü lider geçmeyi başardı.

Şampiyona lideri ve ilk iki yarışın galibi Fabio Quartararo, bu bölümde takım arkadaşıyla aynı tempoyu tutturamadı ve İtalyan sürücü, farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

KTM'le bu yıl MotoGP'de yarışmaya başlayan Brad Binder, Quartararo'yu güzel bir atakla geçerek Morbidelli'nin peşine takıldı.

Binder'in temposu çok daha iyiydi ve Peronas SRT sürücüsünü zorlanmadan geçmeyi başardı.

Sonrasında farkı yavaş yavaş açmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek henüz serideki üçüncü yarışında zafere ulaşmış oldu.

Bu, aynı zamanda 2017'de seriye katılan KTM'nin de serideki ilk zaferiydi.

Morbidelli, Binder'e geçildikten sonra farkın açılmasına engel olamadı ancak damalı bayrağı ikinci sırada görerek MotoGP kariyerindeki ilk podyumu kazandı.

Johann Zarco, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı ve tüm endişelerine rağmen ön bölümde kalmaya devam etti.

Ancak Pol Espargaro ile çekişmesinde İspanyol sürücüyle temas yaşadı ve bu temasın ardından Espargaro düşerek yarış dışı kaldı.

Bunun üzerine Zarco'ya "uzun tur" cezası verildi. Bunu çekmesine rağmen Zarco, üçüncü sırada finiş gördü ve Avintia Ducati'ye MotoGP'deki ilk podyumunu getirdi.

Ayrıca kendisi de 2018 yılından sonra ilk kez podyuma çıktı.

Suzuki'den Alex Rins, yarışın yıldız isimlerinden birisiydi, omzundaki sakatlığa rağmen harika bir yarış çıkaran Rins, son bölümde Zarco'yu zorladı. Fakat rakibini geçemese de dördüncü olarak iyi bir geri dönüşe imza attı.

Yine sessiz sedasız iyi bir yükseliş gerçekleştiren Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi beşinci sırada finiş gördü.

Miguel Oliveira altıncı olurken, ilk iki yarışın galibi Quartararo gerilemekten kurtulaamadı ve yedinci oldu.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, en iyi Honda sürücüsü olarak sekizinci oldu.

Jack Miller, Pramac Ducati ile ancak dokuzuncu olabilirken, ilk onu Aleix Espargaro tamamladı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso, takım arkadaşı Danilo Petrucci'nin önünde 11. oldu ve ilk ona dahi giremeyerek hayal kırıklığı yaşadı.

Cal Crutchlow 13. olurken, yine yarış içerisinde gerileyen Maverick Vinales 14. ve Honda'dan Alex Marquez 15. oldu.

Yarış içerisinde Joan Mir ve Iker Lecuona temas yaşayarak kaza yaptılar.

Yarış sonucu: