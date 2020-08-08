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MotoGP / Çek GP / Antrenman raporu

Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider

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Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 09:41

Franco Morbidelli, Brno'daki üçüncü antrenman seansında Johann Zarco'nun sadece 0.016 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ikinci olan Franco Morbidelli, ilk on ismin sadece 0.257 saniye içinde dizildiği üçüncü antrenman seansını zirvede noktaladı.

Cuma gününe oranla sürücüler derecelerini büyük oranda geliştirdiler ve yakın geçen seansta ortaya çok farklı bir tablo çıktı.

Morbidelli, 1:56 barajını geçmeye en yakın isimdi ve 1:56.037'lik tur zamanı onu, Johann Zarco'nun sadece 0.016 saniye önüne yerleştirdi.

İkinci sıradaki Zarco, şimdiye kadar güçlü bir hafta sonu geçirdi ve ikinci seansta da yine bu performansını devam ettirdi.

Fabio Quartararo, üçüncü antrenmanda lider Morbidelli'nin 0.097 saniye ardında yer aldı ve üçüncü oldu.

KTM'den Pol Espargaro, Quartararo'yu sadece 0.006 saniye geriden takip ederken, onu da 0.010 saniye ile Valentino Rossi takip etti.

İtalyan sürücü, düne kıyasla derecesini önemli oranda geliştirdi.

Aleix Espargaro, Aprilia ile sürpriz şekilde altıncı sırada yer aldı.

Onu Joan Mir, Cal Crutchlow, Maverick Vinales ve Danilo Petrucci takip etti.

Alex Rins, sakatlığı sonrası tempo artırmaya devam etti ve 11. oldu.

Takaaki Nakagami 12., Andrea Dovizioso 13. ve Jack Miller 14. oldu. Ducati sürücüleri, seans boyunca zorlandılar.

Öte yandan Alex Marquez ve Stefan Bradl ikilisi sırasıyla 19. ve 20. oldular.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'56.037  
2 France Johann Zarco Ducati 1'56.053 0.016
3 France Fabio Quartararo Yamaha 1'56.134 0.097
4 Spain Pol Espargaro KTM 1'56.140 0.103
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'56.150 0.113
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'56.183 0.146
7 Spain Joan Mir Suzuki 1'56.261 0.224
8 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'56.263 0.226
9 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'56.282 0.245
10 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'56.294 0.257
11 Spain Alex Rins Suzuki 1'56.355 0.318
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'56.457 0.420
13 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'56.521 0.484
14 Australia Jack Miller Ducati 1'56.590 0.553
15 South Africa Brad Binder KTM 1'56.730 0.693
16 Spain Tito Rabat Ducati 1'57.031 0.994
17 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'57.052 1.015
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'57.071 1.034
19 Spain Alex Marquez Honda 1'57.335 1.298
20 Germany Stefan Bradl Honda 1'57.509 1.472
21 Spain Iker Lecuona KTM 1'57.569 1.532
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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