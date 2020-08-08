Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider

Dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ikinci olan Franco Morbidelli, ilk on ismin sadece 0.257 saniye içinde dizildiği üçüncü antrenman seansını zirvede noktaladı.

Cuma gününe oranla sürücüler derecelerini büyük oranda geliştirdiler ve yakın geçen seansta ortaya çok farklı bir tablo çıktı.

Morbidelli, 1:56 barajını geçmeye en yakın isimdi ve 1:56.037'lik tur zamanı onu, Johann Zarco'nun sadece 0.016 saniye önüne yerleştirdi.

İkinci sıradaki Zarco, şimdiye kadar güçlü bir hafta sonu geçirdi ve ikinci seansta da yine bu performansını devam ettirdi.

Fabio Quartararo, üçüncü antrenmanda lider Morbidelli'nin 0.097 saniye ardında yer aldı ve üçüncü oldu.

KTM'den Pol Espargaro, Quartararo'yu sadece 0.006 saniye geriden takip ederken, onu da 0.010 saniye ile Valentino Rossi takip etti.

İtalyan sürücü, düne kıyasla derecesini önemli oranda geliştirdi.

Aleix Espargaro, Aprilia ile sürpriz şekilde altıncı sırada yer aldı.

Onu Joan Mir, Cal Crutchlow, Maverick Vinales ve Danilo Petrucci takip etti.

Alex Rins, sakatlığı sonrası tempo artırmaya devam etti ve 11. oldu.

Takaaki Nakagami 12., Andrea Dovizioso 13. ve Jack Miller 14. oldu. Ducati sürücüleri, seans boyunca zorlandılar.

Öte yandan Alex Marquez ve Stefan Bradl ikilisi sırasıyla 19. ve 20. oldular.

Üçüncü antrenman sonucu: