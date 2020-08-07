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MotoGP / Çek GP / Antrenman raporu

Brno MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2!

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Brno MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 14:06

Fabio Quartararo, Brno'daki Çek Grand Prix'si öncesi yapılan ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci, ikinci antrenman seansında başlangıçta 1:58.583'le en hızlı zamanı yapan isimdi ancak daha sonra KTM'den Pol Espargaro 1:57.583 yaparak liderliği oturdu.

Şampiyona lideri Quartararo, KTM fabrika takımı sürücüsü 1:57.564 yaparak geçti. Sonrasında da Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:57.445 yaparak liderliğe oturdu.

Bu, gridin çoğunun yumuşak lastiği takıp, bir deneme yapmaya başlayıncaya kadar en iyi derece olarak kaldı.

Morbidelli, 1:56.509 yaparak liderliği Mir'den aldı. Ancak son sözü şampiyona lideri Quartararo söyledi ve 1:56.502 yaparak seansın en hızlı ismi oldu.,

Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira, 0.048 saniye geride üçüncü sırada yer aldı ve ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Avintia Ducati'den Johann Zarco güçlü performansını devam ettirdi ve dördüncü oldu. Zarco, Ducati sürücüleri arasında en iyisiydi. Onu da sabah kaza yapan Maverick Vinales takip etti.

Mir, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve KTM'de Pol Espargaro'nun önünde altıncı en iyi zamanı yaptı.

İlk seansın en hızlı ismi olan Takaaki Nakagami dokuzuncu olurken, ilk onu Pramac Ducati'den Jack Miller tamamladı.

Valentino Rossi ancak 12. olabilirken, Alex Rins 13., Danilo Petrucci 14. ve Andrea Dovizioso 15. oldu. Alex Marquez ise kendisine 16. sırada yer buldu.

Sakatlanan Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl yine son sırada yer alırken, sakatlığı yüzünden hafta sonundan çekilen Francesco Bagnaia seansta yer almadı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'56.502  
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'56.509 0.007
3 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'56.550 0.048
4 5 France Johann Zarco Ducati 1'56.583 0.081
5 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'56.668 0.166
6 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'56.876 0.374
7 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'57.041 0.539
8 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'57.059 0.557
9 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'57.073 0.571
10 43 Australia Jack Miller Ducati 1'57.109 0.607
11 33 South Africa Brad Binder KTM 1'57.279 0.777
12 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'57.290 0.788
13 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'57.354 0.852
14 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'57.620 1.118
15 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'57.635 1.133
16 73 Spain Alex Marquez Honda 1'57.688 1.186
17 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'57.777 1.275
18 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'57.865 1.363
19 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'58.161 1.659
20 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'58.378 1.876
21 6 Germany Stefan Bradl Honda 1'58.424 1.922
  63 Italy Francesco Bagnaia Ducati    
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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