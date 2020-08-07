Brno MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2!
Fabio Quartararo, Brno'daki Çek Grand Prix'si öncesi yapılan ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.
Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci, ikinci antrenman seansında başlangıçta 1:58.583'le en hızlı zamanı yapan isimdi ancak daha sonra KTM'den Pol Espargaro 1:57.583 yaparak liderliği oturdu.
Şampiyona lideri Quartararo, KTM fabrika takımı sürücüsü 1:57.564 yaparak geçti. Sonrasında da Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:57.445 yaparak liderliğe oturdu.
Bu, gridin çoğunun yumuşak lastiği takıp, bir deneme yapmaya başlayıncaya kadar en iyi derece olarak kaldı.
Morbidelli, 1:56.509 yaparak liderliği Mir'den aldı. Ancak son sözü şampiyona lideri Quartararo söyledi ve 1:56.502 yaparak seansın en hızlı ismi oldu.,
Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira, 0.048 saniye geride üçüncü sırada yer aldı ve ilk üçü tamamlayan isim oldu.
Avintia Ducati'den Johann Zarco güçlü performansını devam ettirdi ve dördüncü oldu. Zarco, Ducati sürücüleri arasında en iyisiydi. Onu da sabah kaza yapan Maverick Vinales takip etti.
Mir, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve KTM'de Pol Espargaro'nun önünde altıncı en iyi zamanı yaptı.
İlk seansın en hızlı ismi olan Takaaki Nakagami dokuzuncu olurken, ilk onu Pramac Ducati'den Jack Miller tamamladı.
Valentino Rossi ancak 12. olabilirken, Alex Rins 13., Danilo Petrucci 14. ve Andrea Dovizioso 15. oldu. Alex Marquez ise kendisine 16. sırada yer buldu.
Sakatlanan Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl yine son sırada yer alırken, sakatlığı yüzünden hafta sonundan çekilen Francesco Bagnaia seansta yer almadı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'56.502
|2
|21
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'56.509
|0.007
|3
|88
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'56.550
|0.048
|4
|5
|Johann Zarco
|Ducati
|1'56.583
|0.081
|5
|12
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'56.668
|0.166
|6
|36
|Joan Mir
|Suzuki
|1'56.876
|0.374
|7
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'57.041
|0.539
|8
|44
|Pol Espargaro
|KTM
|1'57.059
|0.557
|9
|30
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'57.073
|0.571
|10
|43
|Jack Miller
|Ducati
|1'57.109
|0.607
|11
|33
|Brad Binder
|KTM
|1'57.279
|0.777
|12
|46
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'57.290
|0.788
|13
|42
|Alex Rins
|Suzuki
|1'57.354
|0.852
|14
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'57.620
|1.118
|15
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'57.635
|1.133
|16
|73
|Alex Marquez
|Honda
|1'57.688
|1.186
|17
|53
|Tito Rabat
|Ducati
|1'57.777
|1.275
|18
|35
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'57.865
|1.363
|19
|38
|Bradley Smith
|Aprilia
|1'58.161
|1.659
|20
|27
|Iker Lecuona
|KTM
|1'58.378
|1.876
|21
|6
|Stefan Bradl
|Honda
|1'58.424
|1.922
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Çek GP
|Pilotlar
|Fabio Quartararo
|Takımlar
|Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan