Brno MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2!

Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci, ikinci antrenman seansında başlangıçta 1:58.583'le en hızlı zamanı yapan isimdi ancak daha sonra KTM'den Pol Espargaro 1:57.583 yaparak liderliği oturdu.

Şampiyona lideri Quartararo, KTM fabrika takımı sürücüsü 1:57.564 yaparak geçti. Sonrasında da Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:57.445 yaparak liderliğe oturdu.

Bu, gridin çoğunun yumuşak lastiği takıp, bir deneme yapmaya başlayıncaya kadar en iyi derece olarak kaldı.

Morbidelli, 1:56.509 yaparak liderliği Mir'den aldı. Ancak son sözü şampiyona lideri Quartararo söyledi ve 1:56.502 yaparak seansın en hızlı ismi oldu.,

Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira, 0.048 saniye geride üçüncü sırada yer aldı ve ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Avintia Ducati'den Johann Zarco güçlü performansını devam ettirdi ve dördüncü oldu. Zarco, Ducati sürücüleri arasında en iyisiydi. Onu da sabah kaza yapan Maverick Vinales takip etti.

Mir, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve KTM'de Pol Espargaro'nun önünde altıncı en iyi zamanı yaptı.

İlk seansın en hızlı ismi olan Takaaki Nakagami dokuzuncu olurken, ilk onu Pramac Ducati'den Jack Miller tamamladı.