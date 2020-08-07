Brno MotoGP 1. antrenman: Nakagami, Mir'in önünde lider!

Ancak İspanyol sürücü M1'ini yavaş da olsa pite döndürmeyi başardı ve sonrasında seansa devam etti. Ancak sağ omzundan biraz rahatsız gibiydi. Yine de Yamaha, İspanyol sürücünün herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, seansın ilk dakikalarında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 13. virajda kaza yaptı.

Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli başlangıçta Yamaha M1'le tempoyu belirleyen isimdi, daha sonra KTM'den Pol Espargaro liderliği almayı başardı.

Son bölümde yeni set sert akla lastiğe geçiş yapan Joan Mir 1:57.364 yaparak liderliğe oturan isim oldu ancak Jerez'de Marc Marquez'in frenleme tarzını kopyaladığını söyleyen Takaaki Nakagami 1:57.353 yaparak seansı ilk sırada tamamladı.

Mir, Nakagami'yi sadece 0.011 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, yakın geçen seansta Pol Espargaro 1:57.392 ile 0.039 saniye geride üçüncü oldu.

Avintia'dan Johann Zarco, Yamaha sürücüsü Vinales'in hemen önünde dördüncü en iyi zamanı yaptı. İlk dört sadece 0.107 saniye içinde dizildi.

Ducati fabrika takımı sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci sırasıyla 0.279 ve 0.285 saniye geride altıncı ile yedinci oldular.

Yamaha'dan Valentino Rossi'nin sekizinci olduğu seansta, Franco Morbidelli ve Cal Crutchlow ilk onu tamamladı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, yine en iyi Aprilia sürücüsü olarak 11. sırada yer alırken, onu Alex Rins, Fabio Quartararo ve Jack Miller takip etti.

Alex Marquez seansı 18. sırada bitirdi, sakatlığı yüzünden yarışamayan Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl ise sonuncu oldu.