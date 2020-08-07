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MotoGP / Çek GP / Antrenman raporu

Brno MotoGP 1. antrenman: Nakagami, Mir'in önünde lider!

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Brno MotoGP 1. antrenman: Nakagami, Mir'in önünde lider!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 10:36

Çek Grand Prix öncesi yapılan 1. antrenman seansını LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ilk sırada tamamladı.

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, seansın ilk dakikalarında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 13. virajda kaza yaptı.

Ancak İspanyol sürücü M1'ini yavaş da olsa pite döndürmeyi başardı ve sonrasında seansa devam etti. Ancak sağ omzundan biraz rahatsız gibiydi. Yine de Yamaha, İspanyol sürücünün herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.

Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli başlangıçta Yamaha M1'le tempoyu belirleyen isimdi, daha sonra KTM'den Pol Espargaro liderliği almayı başardı. 

Son bölümde yeni set sert akla lastiğe geçiş yapan Joan Mir 1:57.364 yaparak liderliğe oturan isim oldu ancak Jerez'de Marc Marquez'in frenleme tarzını kopyaladığını söyleyen Takaaki Nakagami 1:57.353 yaparak seansı ilk sırada tamamladı.

Mir, Nakagami'yi sadece 0.011 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, yakın geçen seansta Pol Espargaro 1:57.392 ile 0.039 saniye geride üçüncü oldu.

Avintia'dan Johann Zarco, Yamaha sürücüsü Vinales'in hemen önünde dördüncü en iyi zamanı yaptı. İlk dört sadece 0.107 saniye içinde dizildi.

Ducati fabrika takımı sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci sırasıyla 0.279 ve 0.285 saniye geride altıncı ile yedinci oldular.

Yamaha'dan Valentino Rossi'nin sekizinci olduğu seansta, Franco Morbidelli ve Cal Crutchlow ilk onu tamamladı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, yine en iyi Aprilia sürücüsü olarak 11. sırada yer alırken, onu Alex Rins, Fabio Quartararo ve Jack Miller takip etti.

Alex Marquez seansı 18. sırada bitirdi, sakatlığı yüzünden yarışamayan Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl ise sonuncu oldu.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'57.353  
2 Spain Joan Mir Suzuki 1'57.364 0.011
3 Spain Pol Espargaro KTM 1'57.392 0.039
4 France Johann Zarco Ducati 1'57.460 0.107
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'57.565 0.212
6 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'57.632 0.279
7 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'57.638 0.285
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'57.646 0.293
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'57.718 0.365
10 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'57.753 0.400
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'57.789 0.436
12 Spain Alex Rins Suzuki 1'57.823 0.470
13 France Fabio Quartararo Yamaha 1'57.831 0.478
14 Australia Jack Miller Ducati 1'57.836 0.483
15 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'57.839 0.486
16 South Africa Brad Binder KTM 1'58.013 0.660
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'58.161 0.808
18 Spain Alex Marquez Honda 1'58.579 1.226
19 Spain Tito Rabat Ducati 1'58.728 1.375
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'58.817 1.464
21 Spain Iker Lecuona KTM 1'59.136 1.783
22 Germany Stefan Bradl Honda 1'59.193 1.840
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Marquez, kolundaki plakayı pencereyi açmaya çalışırken kırmış

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Marquez, kolundaki plakayı pencereyi açmaya çalışırken kırmış
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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