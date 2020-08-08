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MotoGP / Çek GP / Sıralama turları raporu

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı!

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Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 13:06

2020 MotoGP sezonunun Brno'da gerçekleştirilen üçüncü yarışı öncesinde pole pozisyonu Avintia sürücüsü Johann Zarco kazandı.

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, Brad Binder ve Alex Rins ikilisi Q1'i ilk iki sırada tamamlayarak Q2'ye kaldılar.

Q2 bölümünde ilk iki yarışta pole pozisyonunu kimseye bırakmayan Quartararo yine iyi bir performans ortaya koydu ve ilk dakikalarda 1:55.990 yaparak zirveye yerleşti.

Quartararo'nun pole pozisyonunu kazanması bekleniyordu ancak bitime bir dakika kala Avintia Ducati sürücüsü Johann Zarco 1:55.867 yaparak sürpriz şekilde liderliğe çıktı.

Son dakikada atılan turların hiçbirisi Zarco'nun derecesinden daha iyi değildi ve Fransız sürücü, yeni takımı ile ilk pole pozisyonunu almış oldu.

Bu yıl 2019 Ducati ile yarışan Zarco son pole pozisyonunu 2018 Fransa GP'de, Tech 3 Yamaha ile almıştı.

Quartararo son denemesinde kendi derecesinden daha iyi gelse de kaza yaparak son zaman turunu atamadı.

Quartararo'nun en hızlı turu, lider Zarco'dan 0.303 saniye daha yavaştı.

Petronas SRT'den Franco Morbidelli, güçlü antrenman turlarına rağmen takım arkadaşının 0.008 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Seansın sürpriz sonuçlardan bir diğerine de Aleix Espargaro imza attı. Aprilia sürücüsü, 1:56.074'lük derecesiyle dördüncü oldu ve İtalyan ekiple güçlü bir sonuç elde etti.

Yamaha'dan Maverick Vinales'in 0.4 saniye geride beşinci olduğu seansta KTM sürücüleri Pol Espargaro ve Brad Binder, sırasıyla altıncı ile yedinci oldular.

Ducati'den Danilo Petrucci sekizinci, Suzuki'den Joan Mir dokuzuncu ve Yamaha'dan Valentino Rossi onuncu oldu.

Son iki sırada Rins ve Cal Crutchlow yer aldı.

Crutchlow, seansın son dakikasında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak sıralama turlarını 12. sırada noktaladı.

Buna rağmen Britanyalı sürücü, seanstaki en iyi Honda sürücüsüydü.

Andrea Dovizioso kötü geçen günde ancak 18. olabilirken, Stefan Bradl 20. ve Alex Marquez 21. oldu.

Honda böylelikle son iki sırada yer almış oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 7 1'55.687  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 6 1'55.990 0.303
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 7 1'55.998 0.311
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'56.074 0.387
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 7 1'56.131 0.444
6 Spain Pol Espargaro KTM 6 1'56.142 0.455
7 South Africa Brad Binder KTM 6 1'56.299 0.612
8 Italy Danilo Petrucci Ducati 6 1'56.454 0.767
9 Spain Joan Mir Suzuki 7 1'56.512 0.825
10 Italy Valentino Rossi Yamaha 7 1'56.515 0.828
11 Spain Alex Rins Suzuki 4 1'56.571 0.884
12 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 4 1'56.797 1.110
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alex Rins Suzuki 7 1'56.230  
2 South Africa Brad Binder KTM 7 1'56.291 0.061
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 7 1'56.328 0.098
4 Australia Jack Miller Ducati 6 1'56.352 0.122
5 Spain Tito Rabat Ducati 7 1'56.695 0.465
6 Spain Iker Lecuona KTM 7 1'56.764 0.534
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'56.822 0.592
8 Italy Andrea Dovizioso Ducati 7 1'57.034 0.804
9 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 4 1'57.438 1.208
10 Germany Stefan Bradl Honda 7 1'57.573 1.343
11 Spain Alex Marquez Honda 7 1'57.606 1.376
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Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Editör Kemal Şengül

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