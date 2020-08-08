Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı!

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, Brad Binder ve Alex Rins ikilisi Q1'i ilk iki sırada tamamlayarak Q2'ye kaldılar.

Q2 bölümünde ilk iki yarışta pole pozisyonunu kimseye bırakmayan Quartararo yine iyi bir performans ortaya koydu ve ilk dakikalarda 1:55.990 yaparak zirveye yerleşti.

Quartararo'nun pole pozisyonunu kazanması bekleniyordu ancak bitime bir dakika kala Avintia Ducati sürücüsü Johann Zarco 1:55.867 yaparak sürpriz şekilde liderliğe çıktı.

Son dakikada atılan turların hiçbirisi Zarco'nun derecesinden daha iyi değildi ve Fransız sürücü, yeni takımı ile ilk pole pozisyonunu almış oldu.

Bu yıl 2019 Ducati ile yarışan Zarco son pole pozisyonunu 2018 Fransa GP'de, Tech 3 Yamaha ile almıştı.

Quartararo son denemesinde kendi derecesinden daha iyi gelse de kaza yaparak son zaman turunu atamadı.

Quartararo'nun en hızlı turu, lider Zarco'dan 0.303 saniye daha yavaştı.

Petronas SRT'den Franco Morbidelli, güçlü antrenman turlarına rağmen takım arkadaşının 0.008 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Seansın sürpriz sonuçlardan bir diğerine de Aleix Espargaro imza attı. Aprilia sürücüsü, 1:56.074'lük derecesiyle dördüncü oldu ve İtalyan ekiple güçlü bir sonuç elde etti.

Yamaha'dan Maverick Vinales'in 0.4 saniye geride beşinci olduğu seansta KTM sürücüleri Pol Espargaro ve Brad Binder, sırasıyla altıncı ile yedinci oldular.

Ducati'den Danilo Petrucci sekizinci, Suzuki'den Joan Mir dokuzuncu ve Yamaha'dan Valentino Rossi onuncu oldu.

Son iki sırada Rins ve Cal Crutchlow yer aldı.

Crutchlow, seansın son dakikasında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak sıralama turlarını 12. sırada noktaladı.

Buna rağmen Britanyalı sürücü, seanstaki en iyi Honda sürücüsüydü.

Andrea Dovizioso kötü geçen günde ancak 18. olabilirken, Stefan Bradl 20. ve Alex Marquez 21. oldu.

Honda böylelikle son iki sırada yer almış oldu.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: