Brno, 2025'te MotoGP takvimine geri dönüyor!

Çekya, Brno Pisti ile yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2025'ten itibaren MotoGP takvimine geri dönecek.

Yapılan anlaşmaya göre, çok sevilen Brno pisti 2025 sezonunda takvime geri dönecek ve 2029 sonuna kadar takvimde yer alacak.

2025'teki dönüş tarihi henüz net olarak açıklanmadı ancak daha önce ağustos başlarında yer alan bir tarihte koşuluyordu. Daha sonra takvimdeki yerini Britanya Grand Prix'si almıştı

İngiltere Grand Prix'sinin gelecek yıl 23-25 Mayıs tarihlerine taşınmasıyla birlikte ağustosta tekrar boşluk oluşacak ancak yine de bu durum Çekya yarışının aynı tarihe olacağı anlamına gelmiyor.

Çekya'nın takvime dönüşü ile ilgili Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta şunları söyledi: "Brno'ya geri döneceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. MotoGP'nin tarihindeki unutulmaz anlara sahne olan, harika bir piste düzenine sahip bir klasik."

"Geri dönmek ve daha fazlasını göstermek için çok heyecanlıyız. MotoGP'yi Çekya'daki hayranlarımızla buluşturmaktan çok mutluyuz."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: MotoGP

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala: "Brno Masaryk Pisti'ndeki motosiklet yarışları, 1950’lere kadar uzanan bir geleneğe sahiptir. MotoGP, Çek Cumhuriyeti'ne, özellikle de Güney Moravya'ya çoğu yurtdışından olmak üzere on binlerce ziyaretçiyi çeken prestijli bir global etkinliktir.



"MotoGP'nin beş yıl aradan sonra Brno’ya geri döneceği için çok mutluyum."