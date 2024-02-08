Brivio, TrackHouse MotoGP takımının yeni patronu olmaya hazırlanıyor

Brivio, Honda'ya geçme ihtimaliyle ilişkilendiren çeşitli haberlere rağmen, bu yıl MotoGP'ye katılan Trackhouse ekibiyle anlaştı.

Brivio, başlangıçta Amerikan ekibin direktörü olarak seçilen PJ Rashidi'nin yerini alacak.

Brivio, "Justin'in MotoGP macerasında Trackhouse'a yardım etmemi istemesiyle her şey son günlerde çok hızlı gelişti."

"Başından beri bu yeni projenin bir parçası olmak çok heyecan verici ve Trackhouse'u daha fazla tanıyıp, bu şirketin diğer sporlarda ve ortamlarda sahip olduğu başarılı vizyondan MotoGP'ye neler katabileceğimizi görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Bu iki dünyanın harika bir birleşimi olabilir. Şimdi, sadece bir test daha kaldı, neredeyse yarışa gitme zamanı. İki yetenekli sürücümüz Miguel ve Raul'u elimizden geldiğince desteklemeye ve eğlenmeye çalışacağız."

"Son birkaç günde her şey çok hızlı gelişti ve daha önce nereye gittiğimi söyleyemiyordum fakat şimdi bunu görmek harika." dedi.

İtalyan patron, Alpine'de üç yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Trackhouse'a geçti.

İlk olarak şirket CEO'su Luca de Meo'nun liderliğinde Formula 1 takımının yarış direktörü olan Brivio, son 1.5 yılı genç sürücü programının başında geçirdi.

Alpine'den ayrılışı geçen yılın sonunda onaylandı.