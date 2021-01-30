Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

paylaşım
yorumlar
Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Eski Suzuki takım patronu Davide Brivio, Japon üreticinin 2019 sezonunda 3 kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo yerine neden Joan Mir’i seçtiğini açıkladı.

2017’de Ducati’yle zorlu bir ilk sezon geçirdikten ve 2018’e ortalama bir giriş yaptıktan sonra Lorenzo, 2019’da takımdaki koltuğunu kaybetti ve Suzuki’ye geçeceği söylentiler arasındaydı.

Suzuki ise 2019’da 2017 Moto3 dünya şampiyonu Mir’le anlaşmaya karar kıldı ve Lorenzo da Honda’yla anlaşarak RC213V’nin üstünde kötü bir sezon geçirdikten sonra emekliye ayrıldığını açıkladı.

Mir’in 2019’da Honda için yarışma şansı vardı fakat uydu takımda yer alacaktı, İspanyol sürücü ise bir fabrika takımı için yarışmak istiyordu.

Suzuki “daha çok tanıdıkça” Mir’le anlaşma kararı açıkladığını söylemiş ve Brivio da, Lorenzo’yla iletişime geçmektense, Honda’yla anlaşma seçeneği olmasına rağmen Mir’e doğrudan teklifte bulunarak doğru kararı aldığını söylemişti.

Alpine Formula 1 takımına yarış direktörü rolüyle geçen Brivio, motogp.com’la röportajında, “2019’da Mir’i düşünmeye başladık çünkü 2017’de 10 yarış kazanıp Moto3 şampiyonu olmak dikkat çekecek bir şey.”

“O sırada Jorge Lorenzo’yla da anlaşma seçeneğimiz vardı. Günün sonunda Lorenzo’yla Mir arasında seçim yapmamız gerekiyordu.”

“2 sürücü arasında bir seçim değildi, daha çok bir felsefeyi ve gelecekte ilerlemek istediğimiz yönü seçme konusuydu: Lorenzo gibi tecrübeli bir sürücüyü almak ya da genç bir yeteneği geliştirmek.”

“Joan’ı daha çok tanıdıkça ve onun hakkında daha çok şey öğrendikçe, bize daha da özel gelmeye başladı.”

“Joan Suzuki’yi seviyordu fakat temsilcisi bir sorun olduğunu, Honda’yla halihazırda bir seçeneği olduğunu söyledi.”

“Ben de Joan’a doğrudan sorma kararı aldım ve ona: ‘Honda’yla seçeneğin olmasına rağmen Suzuki’yle ilgileniyor musun? Suzuki ve Honda arasında seçim yapman gerekirse nereyi tercih edersin?’ dedim.”

“O da bana: ‘Suzuki’yi tercih ederim.’ dedi. Bana bunu söylediğinde: ‘İşte doğru kişi o.’ diye düşündüm.” dedi.

İlgili İçerik:

Mir’in takımla anlaşması Brivio’nun doğrudan Moto2’den yükselen gençleri imzalama felsefesini de devam ettirmiş oldu. Brivio daha öncesinde 2015’te Maverick Vinales’i, 2017’de de Alex Rins’i takıma katmıştı.

Geçtiğimiz sezon Mir, yaklaşık 20 yıllık aradan sonra Suzuki’ye ilk defa en üst ligde şampiyonluk getirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında şampiyonluk unvanını kazandıktan sonra Tank Slappers podcastine konuşan Mir, Suzuki’yle anlaşma kararını alırken, Japon markayla şampiyonluğu kazanmanın diğer takımlarla kazanmaya kıyasla öneminin de bir etken olduğunu söylemişti.

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Önceki haber

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir , Jorge Lorenzo
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Son Haberler

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"

1s
2
Formula 1

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

4s
3
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

1g
4
Formula 1

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

5 dk
5
F3

F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!

1s

Son Haberler

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

MotoGP
39dk
Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

MotoGP
5s
Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

MotoGP
6s
LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

MotoGP
27 Oca 2021
Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş

Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş

MotoGP
26 Oca 2021

Son Videolar

Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.