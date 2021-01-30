Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

2017’de Ducati’yle zorlu bir ilk sezon geçirdikten ve 2018’e ortalama bir giriş yaptıktan sonra Lorenzo, 2019’da takımdaki koltuğunu kaybetti ve Suzuki’ye geçeceği söylentiler arasındaydı.

Suzuki ise 2019’da 2017 Moto3 dünya şampiyonu Mir’le anlaşmaya karar kıldı ve Lorenzo da Honda’yla anlaşarak RC213V’nin üstünde kötü bir sezon geçirdikten sonra emekliye ayrıldığını açıkladı.

Mir’in 2019’da Honda için yarışma şansı vardı fakat uydu takımda yer alacaktı, İspanyol sürücü ise bir fabrika takımı için yarışmak istiyordu.

Suzuki “daha çok tanıdıkça” Mir’le anlaşma kararı açıkladığını söylemiş ve Brivio da, Lorenzo’yla iletişime geçmektense, Honda’yla anlaşma seçeneği olmasına rağmen Mir’e doğrudan teklifte bulunarak doğru kararı aldığını söylemişti.

Alpine Formula 1 takımına yarış direktörü rolüyle geçen Brivio, motogp.com’la röportajında, “2019’da Mir’i düşünmeye başladık çünkü 2017’de 10 yarış kazanıp Moto3 şampiyonu olmak dikkat çekecek bir şey.”

“O sırada Jorge Lorenzo’yla da anlaşma seçeneğimiz vardı. Günün sonunda Lorenzo’yla Mir arasında seçim yapmamız gerekiyordu.”

“2 sürücü arasında bir seçim değildi, daha çok bir felsefeyi ve gelecekte ilerlemek istediğimiz yönü seçme konusuydu: Lorenzo gibi tecrübeli bir sürücüyü almak ya da genç bir yeteneği geliştirmek.”

“Joan’ı daha çok tanıdıkça ve onun hakkında daha çok şey öğrendikçe, bize daha da özel gelmeye başladı.”

“Joan Suzuki’yi seviyordu fakat temsilcisi bir sorun olduğunu, Honda’yla halihazırda bir seçeneği olduğunu söyledi.”

“Ben de Joan’a doğrudan sorma kararı aldım ve ona: ‘Honda’yla seçeneğin olmasına rağmen Suzuki’yle ilgileniyor musun? Suzuki ve Honda arasında seçim yapman gerekirse nereyi tercih edersin?’ dedim.”

“O da bana: ‘Suzuki’yi tercih ederim.’ dedi. Bana bunu söylediğinde: ‘İşte doğru kişi o.’ diye düşündüm.” dedi.

Mir’in takımla anlaşması Brivio’nun doğrudan Moto2’den yükselen gençleri imzalama felsefesini de devam ettirmiş oldu. Brivio daha öncesinde 2015’te Maverick Vinales’i, 2017’de de Alex Rins’i takıma katmıştı.

Geçtiğimiz sezon Mir, yaklaşık 20 yıllık aradan sonra Suzuki’ye ilk defa en üst ligde şampiyonluk getirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında şampiyonluk unvanını kazandıktan sonra Tank Slappers podcastine konuşan Mir, Suzuki’yle anlaşma kararını alırken, Japon markayla şampiyonluğu kazanmanın diğer takımlarla kazanmaya kıyasla öneminin de bir etken olduğunu söylemişti.