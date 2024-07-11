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MotoGP Almanya GP

Brivio: ''Fernandez ve Oliveira'nın takımda kalmasını istiyoruz''

Trackhouse Racing takım patronu Brivio, 2025 yılında Raul Fernandez'i ve Miguel Oliveira'yı takımda tutmak istediğini söyledi.

Rümeysa Öztürk
Davide Brivio, Trackhouse Racing Team

Davide Brivio, Trackhouse Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Trackhouse Racing takım patronu Davide Brivio, MotoGP 2025 sezonu için sürücü kadrosundaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 

Raul Fernandez ve Miguel Oliveira'nın sözleşmeleri bu senenin sonunda sona eriyor. Bu nedenle, ABD destekli takımın 2025 MotoGP sürücü kadrosu hâlâ belirsizliğini koruyor. 

Fernandez'in yeni bir anlaşma için takımla görüşmelerde bulunduğuna inanılıyor. Ancak Trackhouse, takımı olmayan sürücülerle, yani Jack Miller ile konuşarak seçeneklerini açık tutuyor. 

Trackhouse takım patronu Davide Brivio, 2025 yılında Fernandez'i ve Oliveira'yı takımda tutmak hakkında TNT Sports'a şunları söyledi: 

''Önceliğimiz ikisiyle konuşmak. Gerçek şu ki, Raul'la anlaşmaya sıcak bakıyoruz.''

''Raul, takımda kaldığı için mutlu. Biz de onunla mutluyuz. Raul'un harika bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu yolculuk onunla beraber başladı.''

''Miguel ile de konuşuyoruz fakat onun farklı seçenekleri var.''

''İyi bir denge noktasını nerede bulabileceğimize bakmalı ve Miguel'in kalması için onu mutlu etmeliyiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.''

Trackhouse takımının bu sezon yeniden markalaşması, ekibi 10 yılı aşkın süredir ilk Amerikalı takım haline getirdi. Bu nedenle Trackhouse'ın, MotoGP'ye Amerikalı bir sürücüyü getirmeyi hedefleyebilecekleri yönündeki söylentiler arttı. 

Joe Roberts, Trackhouse için harika bir aday. Roberts, şu anda Moto2 Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alıyor ve 2025 yılı için MotoGP takımlarının ilgisini çektiği konusundaki ısrarını sürdürüyor. 

Brivio bu konuda hakkında şunları söyledi: ''Bu, Miguel ile iyi bir anlaşmaya varamamamız durumunda diğer sürücülere bakmak için B ya da C planımız olabilir.''

''Herkes  sürücü pazarında ne olduğunu açıkça biliyor. Bir tecrübeli sürücüyü açıkta yakalamanız gerekir, aksi takdirde bir çaylak sürücüyü takıma almak zorunda kalırsınız.'' 

KTM'in sürücü kadrosunda gelecek sene yer almayacak olan Jack Miller, yeni bir takım arıyor. 

Miller ile bu konuda hakkında konuşan Brivio, ''Evet Jack ile konuşuyoruz. Menajerlerden telefon alıyorum fakat aramalar her geçen gün azalıyor.''

''Bu işler böyle. Saklayacak bir şey yok. Bir çağrı alırsınız, hangi sürücünün boşta olduğunu bilirsiniz ve konuşmaya devam edersiniz.''

''Takım yöneticileri ve sürücüler için bu şekilde çalışıyor. Miguel ve Jack'in birden fazla takımla konuştuğundan eminim. Oyun bu!'' dedi. 

Trackhouse, Almanya'da MotoGP sezonunun en iyi gününü yaşadı. Oliveira ikinci sırada yer alırken, Fernandez üçüncü sıradan yarışa başladı. Oliveira ise sprint yarışında podyum tamamladı. Bu, takımın 2024 yılındaki ilk podyum başarısı oldu. 

Bu yılın başında takıma geldiğinden bu yana Brivio, uyguladığı çalışmalarının sonucunu aldı. 

Daha önce MotoGP'de Suzuki ile çalışan Brivio, 2020 yılında Joan Mir ile şampiyonluk yaşamıştı. Ancak son zamanlarda Formula 1'de çalışıyordu. 

Brivio, ''Daha yeni geldim. Bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Takımı kurmaya çalışıyoruz.''

''Sürücü pazarında işler karmaşık. İyi bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Raul ve Miguel ile birlikte kalmaya çalışıyoruz.''

''Biz, vazgeçmeyen, sürekli çalışan ve zorlamaya devam eden bir kültür istiyoruz.'' dedi. 

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