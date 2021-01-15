Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"

Japon üretici geçtiğimiz hafta Brivio’nun 8 yıldan sonra takım patronluğu görevinden ayrılacağını duyururken, Motorsport.com ise Brivio’nun Alpine F1 takımının CEO’su olacağını açıkladı.

Suzuki ise 2021’de Brivio’nun yerine kimseyi geçirmeyeceğini, yeni iç yapılanmanın bir parçası olarak Sahara’nın bazı görevleri devralacağını söyledi.

Suzuki tarafından yayınlanan bir röportajda Sahara, takım için duyulan sevginin, Brivio’nun ayrılığına rağmen 2021’de de takımı MotoGP’de ileriye taşıyacağına ve bu durumun gelecek sezonki hazırlıkları etkilemeyeceğine inandığını söyledi.

Sahara, “Davide bunu tüm ekibe söylediğinde tabii ki herkes şoke oldu.”

“Fakat çok geçmeden bu durumu birlikte atlatabilmek için aklımızı, atmamız gereken bir sonraki adıma yönelttik.”

“Her zamankinden daha çok birleşeceğiz çünkü bu markayı, takımı seviyoruz ve gelecek zorluklarla en iyi şekilde yüzleşebilmek için %150’mizi vereceğiz.”

“Kanaatimce bu noktadan sonra herhangi bir şeyi etkilenmemeli. Bildiğimiz şekilde çalışmaya devam edeceğiz, şampiyonluğu kazandığımız için artık eskisinden daha fazla...”

“Tavrımız hiçbir zaman değişmedi: 2 güçlü sürücümüz (Joan) Mir ve (Alex) Rins’le yeniden şampiyonluk için mücadele edeceğiz.” dedi.

Brivio 2013’te 2015 yılında MotoGP’ye geri dönmeden önce Suzuki’ye katılırken, geçtiğimiz sezon Joan Mir önderliğinde takımın 20 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazanmasına da katkıda bulundu.

Hem Mir hem de Rins geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Brivio’ya kendilerine Suzuki’ye katılma fırsatı tanıdığı için teşekkür ettiler. Brivio genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve yükseltilmesi gerektiğine sıkıca inanan bir isimdi.

Suzuki’deki kariyerlerinde önemli bir figür olsa da; Sahara, Brivio’nun ayrılığının 2021 sezonu boyunca Mir ya da Rins üstünde bir etkisi olacağını düşünmüyor.

Sahara, “Sürücülerimizin şampiyonluk için mücadele etmelerini etkilemeyecek. Halihazırda şampiyonuz ve 2 genç, yetenekli ve başarılı sürücüye sahibiz.”

“Zorluklarla ve sıkıntılı durumlarla başa çıkmayı ve üzerlerindeki baskıyı yönetmeyi biliyorlar.”

“Bu açıdan herhangi bir şekilde endişe duymuyorum. İkisi de çok profesyonel ve 2021 şampiyonasına hazırlar.” sözlerini kullandı.