Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"

paylaşım
yorumlar
Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Suzuki MotoGP proje lideri Shinichi Sahara, takım patronu Davide Brivio’nun şoke edici ayrılığından sonra markanın “her zamankinden daha çok birleşeceğini” söyledi.

Japon üretici geçtiğimiz hafta Brivio’nun 8 yıldan sonra takım patronluğu görevinden ayrılacağını duyururken, Motorsport.com ise Brivio’nun Alpine F1 takımının CEO’su olacağını açıkladı.

Suzuki ise 2021’de Brivio’nun yerine kimseyi geçirmeyeceğini, yeni iç yapılanmanın bir parçası olarak Sahara’nın bazı görevleri devralacağını söyledi.

Suzuki tarafından yayınlanan bir röportajda Sahara, takım için duyulan sevginin, Brivio’nun ayrılığına rağmen 2021’de de takımı MotoGP’de ileriye taşıyacağına ve bu durumun gelecek sezonki hazırlıkları etkilemeyeceğine inandığını söyledi.

Sahara, “Davide bunu tüm ekibe söylediğinde tabii ki herkes şoke oldu.”

“Fakat çok geçmeden bu durumu birlikte atlatabilmek için aklımızı, atmamız gereken bir sonraki adıma yönelttik.”

“Her zamankinden daha çok birleşeceğiz çünkü bu markayı, takımı seviyoruz ve gelecek zorluklarla en iyi şekilde yüzleşebilmek için %150’mizi vereceğiz.”

“Kanaatimce bu noktadan sonra herhangi bir şeyi etkilenmemeli. Bildiğimiz şekilde çalışmaya devam edeceğiz, şampiyonluğu kazandığımız için artık eskisinden daha fazla...”

“Tavrımız hiçbir zaman değişmedi: 2 güçlü sürücümüz (Joan) Mir ve (Alex) Rins’le yeniden şampiyonluk için mücadele edeceğiz.” dedi.

İlgili İçerik:

Brivio 2013’te 2015 yılında MotoGP’ye geri dönmeden önce Suzuki’ye katılırken, geçtiğimiz sezon Joan Mir önderliğinde takımın 20 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazanmasına da katkıda bulundu.

Hem Mir hem de Rins geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Brivio’ya kendilerine Suzuki’ye katılma fırsatı tanıdığı için teşekkür ettiler. Brivio genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve yükseltilmesi gerektiğine sıkıca inanan bir isimdi.

Suzuki’deki kariyerlerinde önemli bir figür olsa da; Sahara, Brivio’nun ayrılığının 2021 sezonu boyunca Mir ya da Rins üstünde bir etkisi olacağını düşünmüyor.

Sahara, “Sürücülerimizin şampiyonluk için mücadele etmelerini etkilemeyecek. Halihazırda şampiyonuz ve 2 genç, yetenekli ve başarılı sürücüye sahibiz.”

“Zorluklarla ve sıkıntılı durumlarla başa çıkmayı ve üzerlerindeki baskıyı yönetmeyi biliyorlar.”

“Bu açıdan herhangi bir şekilde endişe duymuyorum. İkisi de çok profesyonel ve 2021 şampiyonasına hazırlar.” sözlerini kullandı.

 
MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı

Önceki haber

MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Verstappen: "İkincilik benim için önemli değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İkincilik benim için önemli değil"

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Son Haberler

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"

MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek

MotoGP, Sepang'daki sezon öncesi testini iptal etti
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, Sepang'daki sezon öncesi testini iptal etti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

1g
2
Formula 1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

20s
3
Formula 1

Verstappen: "İkincilik benim için önemli değil"

1s
4
Formula 1

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

2s
5
Formula 1

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

6s

Son Haberler

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"
MOTOGP

Brivio gittikten sonra Suzuki, "daha çok birleşecek"

MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı
MOTOGP

MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek
MOTOGP

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek

MotoGP, Sepang'daki sezon öncesi testini iptal etti
MOTOGP

MotoGP, Sepang'daki sezon öncesi testini iptal etti

Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek
MOTOGP

Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek

Son Videolar

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.