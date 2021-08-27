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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

Britanya MotoGP: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

MotoGP Britanya Grand Prix’si öncesinde ilk antrenman seansının lideri, 274km/sa hızla yaptığı korkutucu kazaya rağmen Marc Marquez oldu.

Britanya MotoGP: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

Honda sürücüsü, Silverstone’da gerçekleştirilen seansın büyük bölümünü kontrol altında götüren isimdi ancak seansın son anlarında Maggotts’a gelirken motosikletinin ön tarafını kaybetti ve yaptığı kazayla beraber kırmızı bayrakların çıkmasına sebep oldu.

İspanyol sürücünün kaza sonrası kendi başına kalkıp yürüdüğü görülürken, seans bu kaza sonrası yeniden başlamadı.

Seans boyunca liderlik Marquez ile Fabio Quartararo arasında el değiştirdi. Johann Zarco da kısa süreliğine ilk sırada yer aldı.

Son 10 dakikaya girilirken 2:00.941’lik bir tur atan Marquez, seansın lideri olmayı başardı. Son dakikalarda hızlı turlar gelecek gibi gözüküyordu ancak kırmızı bayrakların çıkmasıyla bu gerçekleşmedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia’dan Aleix Espargaro 0.250sn geride ikinci olurken, Quartararo 0.360sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Pol Espargaro’nun dördüncü olduğu seansta, Jack Miller en iyi Ducati sürücüsü olarak beşinci, Takaaki Nakagami altıncı, Alex Rins yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Francesco Bagnaia, Zarco ve Alex Marquez oldu.

Silverstone’da premier sınıfta ilk kez yarışacak olan Jorge Martin, Brad Binder ve Joan Mir sırasıyla 13, 14 ve 15. sıralarda yer aldılar.

Bu hafta sonu fabrika Yamaha adına yarışan Cal Crutchlow 12. olurken, Valentino Rossi 17., ilk MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Jake Dixon ise 21. sırada yer aldı.

Britanya MotoGP - 1. antrenman seansı sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Marc Marquez Honda 16 2'00.941    
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 2'01.191 0.250 0.250
3 France Fabio Quartararo Yamaha 18 2'01.301 0.360 0.110
4 Spain Pol Espargaro Honda 19 2'01.336 0.395 0.035
5 Australia Jack Miller Ducati 15 2'01.409 0.468 0.073
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 2'01.422 0.481 0.013
7 Spain Alex Rins Suzuki 17 2'01.596 0.655 0.174
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 2'01.783 0.842 0.187
9 France Johann Zarco Ducati 15 2'01.795 0.854 0.012
10 Spain Alex Marquez Honda 15 2'01.870 0.929 0.075
11 Italy Danilo Petrucci KTM 16 2'01.956 1.015 0.086
12 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 17 2'01.966 1.025 0.010
13 Spain Jorge Martin Ducati 14 2'02.102 1.161 0.136
14 South Africa Brad Binder KTM 18 2'02.111 1.170 0.009
15 Spain Joan Mir Suzuki 16 2'02.219 1.278 0.108
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 2'02.334 1.393 0.115
17 Spain Iker Lecuona KTM 18 2'02.400 1.459 0.066
18 Italy Enea Bastianini Ducati 15 2'02.526 1.585 0.126
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 2'02.620 1.679 0.094
20 Italy Luca Marini Ducati 15 2'03.196 2.255 0.576
21 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 17 2'03.939 2.998 0.743
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 11 2'07.699 6.758 3.760
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