Britanya MotoGP, gelecek sezondan itibaren Silverstone'daki F1 padokuna dönecek

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MotoGP 1985 sezonunun ardından Silverstone'a veda etmiş, 1986-2009 sezonları arasında Britanya GP'si Donington Park'ta düzenlenmişti.

Ancak 2009 sezonunda pistin yenilenmesinin ardından MotoGP'de piste geri dönmüş, başlangıçta Formula 1 ile aynı padok (Wing tesisleri) kullanılmış ve yarışın startı Hamilton düzlüğünde verilmişti.

Ancak Wing tesislerinin MotoGP, Moto2 ve Moto3'ü barındırmakta sorun yaşaması nedeniyle seri 2013'te Copse'daki eski padoğa geri dönmüştü ve 9 yarıştır bu padok kullanılmaktaydı.

10 senenin ardından Silverstone'da işler bir kez değişecek, nitekim MotoGP, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasıyla gelecek sezondan itibaren Wing tesislerine geri dönüleceğini duyurdu.

Açıklamada, pist yönetiminin Wing tesislerine daha fazla güneş paneli yerleştirmeye hazırlandığı, bu durumun da MotoGP'nin çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir hale gelmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Gelecek yıl Silverstone'da ne zaman yarış düzenleneceğini, bunun yanı sıra ana padoğa döneceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"MotoGP olarak pozitif bir etki yaratmakta kararlıyız ve Silverstone, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma çabamızda değerli bir ortak."

"Daha önce açıklandığı gibi, MotoGP 2027 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıta geçiş yapacak. Bu, sürdürülebilirlik sporun merkezinde yer aldığından, küresel stratejimizin sadece bir parçası."

"Tüm bu yeniliklerin eylemlerimizde bize ilham vermesine izin vermenin zamanı geldi. Olumlu değişim yaratma isteğimizi, inovasyon, sürüş ve ortak değerlerimizle birleştirdiğimizde yapabileceklerimizin bir sembolü olarak Wing tesislerine geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Silverstone patronu Stuart Pringle şunları ekledi: "2023'te MotoGP'yi, 197 odalı Silverstone Hilton Garden Inn Hotel'e yepyeni bir köprüyle bağlanan ana padokta yeniden görmeyi dört gözle bekliyorum."

"Ağustos 2023'e kadar Wing güneş paneli projesinin 2. aşaması tamamlanacak, bu da Silverstone'un 'Sıfıra Geçiş' planları ve Dorna'nın daha sürdürülebilir bir gelecek taahhüdü ile uyumlu bir girişim olan pistin yıllık gücünün %13'ünden fazlasını üretecek."