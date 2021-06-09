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MotoGP / Katalan GP Haberler

Brembo, Barselona testlerinin ardından daha büyük frenleri diskleri üretecek

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Brembo'nun ürettiği yeni, daha büyük fren diskleri, Barselona'daki verimli testin ardından Avusturya'da kullanılacak. Böylelikle, geçen sezon Maverick Vinales'in yaşadığı kazanın benzerlerinden kaçınılması hedefleniyor.

Brembo, Barselona testlerinin ardından daha büyük frenleri diskleri üretecek

Avusturya'da bulunan Red Bull Ring pisti frenleri oldukça zorladığından, MotoGP'nin fren sağlayıcısı Brembo, karbon fren disklerini havalandıran yeni bir sistem tasarladı. Buna ek olarak 340 mm'lik daha büyük diskler kullanılacak. 

Bu disklerde oldukça küçük delikler açılarak, frenlerin fazlasıyla ısındığı Avusturya pistinde soğutma işlemi kolaylaştırılacak. Böylelikle, frenlerin optimum çalışma sıcaklığı aralığı olan 700-800 derece arasında tutulabilmesi hedeflenmekte.

Geçen sezon Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sinde Yamaha sürücüsü Maverick Vinales frenlerinin çalışmamasından dolayı motosikletinden atlamak zorunda kalmıştı. Vinales'in M1 motosikleti sonrasında bariyerlere çarpmış ve yanmaya başlamıştı. Brembo'nun fren güncellemeleri, bu kazanın ardından getiriliyor ve bu kazanın tekrarlanmaması hedeflenmekte.

Yamaha, ilk olarak kazanın frenlerin çalışmamasından dolayı olduğunu iddia etmiş ancak sonrasında Yamaha'nın Brembo'nun önerdiği fren disklerini kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Brembo, Steiermark GP için 320mm'lik diskler yerine 340mm'lik diskleri önermişti ancak Vinales 320mm'lik diskleri kullanıyordu. Yamaha'nın bu tavsiyeyi dinlememesine ek olarak aşınmış fren diskleri de kullandığı da ortaya çıkmıştı.

Vinales'in kazasıyla beraber çıkan kırmızı bayraklardan önce yarışı lider götüren Joan Mir de daha küçük fren diskleri kullanıyordu ama o bir sorun yaşamadı.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing crash

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu pazartesi gerçekleştirilen testlerin ardından birçok sürücü bu yeni parçaları denedi ve Brembo'da çalışan mühendislere geri bildirim verdi.

Yeni frenler hakkında konuşan Valentino Rossi, "Bu frenleri Avusturya'daki yarışta kullanmak için test ettik ve hissiyat iyiydi. Onları beğendim ve tabii ki orada kullanacağım." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir pist kenarı mühendisi ise şunları söyledi: "Bu pazartesi, frenleri ilk kez test ettik. Geçen seneki kazanın ardından sıcaklıkları düşürmemiz gerek. Performans için değil, güvenlik için."

"Onları test ettikten sonra, bu fren sistemlerinin limiti olan 1000 dereceye ulaşmadan ve karbon diskler zarar almaya başlamadan önce bize bir güvenlik payı verdiklerini gördük."

2022'de 360mm'lik fren diskleri kullanılacak

 MotoGP motosikletleri hızlandıkça, frenlerden beklenen performans da artıyor. Bu nedenden dolayı Brembo, 2022'den itibaren 360mm'lik fren diskleri üretmeyi planlıyor.

Brembo MotoGP müşteri menajeri Andrea Pellegrini konu hakkında şunları söyledi: "Maksimum 340mm'lik disklerle MotoGP limite ulaşıyor. Havalandırmayı geliştirdik, diskin temas alanı daha büyük ve disklerin kütleleri arttı. Ayrıca disklerin hava giriş alanlarını da büyüttük böylece daha kolay soğuyabilecekler. Buna ek olarak, disklerin geometrisi üzerinde de çalıştık."

"Avusturya'daki yüksek sıcaklıklara ulaşılıyor ve frenleme noktalarında yüksek enerjiler oluşuyor. Yeni disklerle birlikte, daha düşük bir sıcaklık aralığı içerisinde aynı performans seviyesini takımlara verebilmeyi umuyoruz."

Brembo, yeni diskleri Katar'daki sezon öncesi testlerine de götürmüştü ancak Losail pisti frenleri o kadar zorlamadığından dolayı, yeni disklerin ilk gerçek testi pazartesi günü Barselona'da gerçekleştirildi.

Pellegrini, Barselona'daki test hakkında şunları söyledi: "Neredeyse bütün sürücüler yeni diskleri test edebildi, sanırım sadece 2 ya da 3'ü edemedi. Geri bildirimler, genel olarak oldukça iyiydi."

"Günümüzde, pratikte bütün takımlar 340mm'lik diskler kullanıyor çünkü MotoGP motosikletlere git gide daha çok aerodinamik yere basma gücü ekliyor ve bundan dolayı da daha güçlü frenlere ihtiyaç duyuluyor."

"Seneye baktığımızda, 360mm'lik daha büyük bir disk üzerinde çalışıyoruz."

Mevcut MotoGP motosikletlerinin ön lastikleri, 360mm'lik lastikleri karşılayabilir. Ancak mevcut dizaynlarla birlikte bundan daha yukarı çıkılamaz.

Brembo, hem güvenlik standartlarını hem de frenleme performansını arttırmak adına 2022 sezonuna kadar daha büyük frenleri takımlara verebilmek istiyor.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: MotoGP

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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Editör German Garcia Casanovs

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